ANDALUCÍA Investigado en Granada un joven de 18 años por la supuesta violación de una chica en un parking La Policía Nacional ha detenido por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual a un joven de 18 años al que se investiga como supuesto autor de la violación denunciada por una chica en un aparcamiento subterráneo de Granada capital el pasado domingo 25 de septiembre por la noche.

