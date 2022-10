Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El ministro principal de Gibraltar reitera su defensa al derecho de autodeterminación del Peñón facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha intervenido este martes en el cuarto Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde ha reiterado su defensa al derecho de autodeterminación del Peñón y su rechazo a estar bajo la soberanía de otro Estado "en contra de los deseos" del pueblo gibraltareño. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.