Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Vázquez: “Fruit Attraction está demostrando que Almería no sólo es líder del sector, sino que somos un ejemplo dentro y fuera de nuestras fronteras” jueves 06 de octubre de 2022 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería acudía a Fruit Attraction como líder nacional en exportaciones de frutas y hortalizas, pero más allá de las cifras, lo que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, está constatando en esta edición de la feria es “la admiración y el respeto que genera nuestra industria agroalimentaria dentro y fuera de nuestras fronteras gracias a la fortaleza de un sector que influye confianza tanto por la calidad de sus productos como por la seguridad en el abastecimiento de los mismos”. “Somos el origen de las frutas y verduras más saludables del mundo; de una producción sostenible; y de un sector puntero que avanza con pasos de gigante en investigación, innovación y digitalización. No es casualidad que el producto que cultiva nuestro campo sea garantía de excelencia, seguridad alimentaria y compromiso con el medioambiente. Y su capacidad de adaptación a las exigencias del mercado es sinónimo del dinamismo que el sector lleva poniendo en práctica mucho tiempo, ,lo que nos ha convertido en un ejemplo para la competencia y un espejo en el que mirarse”. Vázquez y el concejal de Agricultura, Juanjo Segura continúan visitando los expositores y manteniendo encuentros con los representantes almerienses para arropar al sector y ofrecer una unidad de acción en unos tiempos especialmente convulsos en los que los agricultores y las empresas comercializadoras tienen que soportar, junto a los ya tradicionales problemas, como la competencia desleal de terceros países, o la incertidumbre de los precios en origen, por citar algunos ejemplos, otros como la carestía de los costes de producción, tanto de la energía como de las materias primas, o la sequía. Sin embargo, la agricultura almeriense siempre ha sabido superar las adversidades y la regidora almeriense cree, no sólo que sabrá hacer frente a los desafíos de la campaña adaptándose a la circunstancias, sino que incluso ha podido constatar cierto optimismo en el sector, ya que la subida que está experimentando el gas debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania perjudica a los competidores europeos, especialmente a Holanda, que necesita este combustible para calentar sus cultivos, “mientras que la agricultura intensiva de Almería tiene una fuente de energía inagotable y muy barata, que es el sol”. Precisamente, esta circunstancia la está aprovechando el sector agroalimentario almeriense “para garantizar el abastecimiento de productos frescos, consolidando así los mercados europeos tradicionales e incluso abriendo nuevas rutas gracias a los contactos que se establecen en la Feria”. Primera puerta María del Mar Vázquez está constatando también que el Ayuntamiento “es muchas veces la primera puerta a la que tocan los agricultores para se convierta en altavoz de sus preocupaciones o reclamaciones a otras administraciones. Y eso me hace sentir muy orgullosa porque eso significa que nos ven receptivos a sus problemas y que tienen confianza en nuestra capacidad de respuesta”. “Y no podemos defraudarles. Desde el Ayuntamiento de Almería” –concluye- seguiremos apoyando a nuestra agricultura conscientes del esfuerzo que realizan cada día y del valor que tienen para nuestra economía. Somos el tercer municipio con mayor superficie invernada de la provincia y las mayores empresas y comercializadoras se encuentran instaladas en nuestro término municipal, por lo que tenemos que estar muy cerca de sus demandas y el sector tiene que sentir esa cercanía ”. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, por su parte, ha significado el “apoyo” municipal brindado un año más al sector en esta feria, apoyo institucional que, como administración más cercana, actúa siempre como correa de transmisión de las reivindicaciones del sector ante otras administraciones, regional o estatal. En este sentido ha venido a destacar la apuesta de la Junta de Andalucía respecto al agua, un recurso fundamental para el desarrollo del sector hortofrutícola almeriense “siempre cuidado por los agricultores. La apuesta por la regeneración de aguas y el agua desalada que hace la Junta debe también completarse y complementarse con las inversiones que dependen del Gobierno Central”, ha reclamado.

