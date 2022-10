Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Absueltos Pérez-Sauquillo y el presidente del Cádiz por el préstamo de Invercaria a Own&Spa facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha absuelto a Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno Fernández; y a la hermana de este último, María Ángeles Vizcaíno Fernández, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que fueron juzgados durante los pasados meses de junio y julio, por el préstamo participativo de 150.000 euros concedido por Invercaria a la sociedad Own&Spa. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

