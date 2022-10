Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Gobierno iniciará el procedimiento para sacar a Queipo de la Macarena en cuanto entre en vigor la Ley de Memoria facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha adelantado este jueves que se iniciarán las actuaciones pertinentes para exhumar al general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena y a José Antonio Primo de Rivera del lugar en el que, actualmente, está enterrado una vez entre en vigor la Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este pasado miércoles el Senado de manera definitiva. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

