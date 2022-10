Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Pateras, unidades fantasmas... algunos de los problemas de la Guardia Civil en Almería jueves 06 de octubre de 2022 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia AUGC Almería se reúne con el Subdelegado del Gobierno provincial para tratar una serie de asuntos de relevancia que afectan a los Guardias Civiles noticiasdealmeria.com Los representantes asociativos han expuesto los problemas que sufren los agentes que prestan servicio en la provincia y han planteado unos problemas de vertiente política que afectan al desarrollo del trabajo diario, como la reestructuración del OCON-SUR o la migración ilegal, entre otros La Delegación de Almería de la Asociación Unificada de Guardias Civiles mantuvo una reunión ayer con el Subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández, para expresar las graves carencias que sufren los Guardias Civiles destinados en la provincia andaluza, explicarle cómo afectan las últimas decisiones políticas y sugerir las acciones que deberían impulsar desde los órganos gubernamentales para revertir la situación. La organización señala que "El modelo policial ha quedado obsoleto y faltan agentes, además de que cada vez los recursos personales están más mermados ante la creación de las Unidades fantasma. Este último aspecto tiene gran relevancia en la problemática expuesta, ya que el aumento de equipos no orgánicos detrae al personal de otras Unidades territoriales, normalmente de seguridad ciudadana, para emplearlos en otros cometidos. Las decisiones que hay detrás de este movimiento de Guardias Civiles repercuten directamente sobre la detección de las actividades delictivas; sin ir más lejos, estamos ante un aumento del narcotráfico y Almería es el mayor punto peninsular de entrada de pateras". "Todos estos precedentes afectan a los Guardias Civiles en el desempeño diario de las funciones, y así lo trasladamos al Subdelegado del Gobierno en Almería. Son cuestiones que también impactan sobre la salud, ya que conciliar se convierte en algo complejo cuando aumenta la carga de trabajo ante la disminución de efectivos. Ocurre en el Valle del Almanzora. Además, en las Unidades pequeñas –de menos de cinco o diez agentes–, es difícil la tarea de coordinación con otras que tienen mayor tamaño. Si las dependencias no están debidamente habilitadas, como en el Puesto Principal de Roquetas de Mar, la situación es insostenible. Sus instalaciones no cubren las necesidades de los más de 190 Guardias Civiles que trabajan." han señalado en una nota informativa Reacción ante las decisiones políticas En cuanto a los temas tratados con José María Martín Fernández y que acusan una vertiente más política figura el desconcierto ante la decisión de reestructurar el OCON-Sur. Estaba más que demostrado que es una Unidad muy efectiva y le transmitimos que resulta incomprensible. Por otro lado, comentamos que hay un gran desconocimiento con respecto a la gestión de los fondos anunciados de 30 millones para la Zona de Especial Singularidad. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

