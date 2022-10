Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Parlamento se suma a la Noche en Blanco 2022 y abrirá sus puertas a todos los ciudadanos facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Jueves, 6 de Octubre de 2022



Se podrá visitar la Biblioteca, el Salón de Plenos o el Patio del Recibimiento, donde está la estatua de Blas Infante



El Parlamento de Andalucía se suma un año más a la Noche en Blanco de Sevilla, organizada por la asociación "Sevillasemueve", con lo que tendrá abiertas sus puertas a los ciudadanos mañana viernes 7 de octubre.



Se trata de la IX edición de este importante evento cultural que se celebra en la capital hispalense, gracias al cual el público podrá realizar un recorrido histórico por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.



La visita a la Cámara autonómica conducirá a la Biblioteca, el Salón de Plenos o el patio del Recibimiento, donde se encuentra la estatua de Blas Infante. De allí se pasará directamente, a través de la puerta principal, a la fachada del edificio que estará iluminada, dando por terminada la visita saliendo por el mismo punto de entrada.



El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, celebra esta iniciativa que resalta "todo el esplendor cultural y patrimonial de la ciudad de Sevilla", y recomienda "a los sevillanos, a los andaluces y al público en general que aproveche esa noche tan especial para conocer de primera mano el lugar donde el Poder Legislativo desarrolla su día a día".



"Es un edificio con mucho simbolismo por lo que representa -añade Aguirre-, pero también de un enorme valor cultural, con muchos espacios cargados de una historia digna de la Andalucía en la que vivimos".



La Noche en Blanco se desarrollará desde las 20:00 horas del 7 de octubre hasta las 2:00 horas del día 8 y se podrá acceder al Parlamento por la puerta principal situada en la calle San Juan de Ribera. Jueves, 6 de Octubre de 2022



