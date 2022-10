Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes Resultados y Clasificación Segunda División Nacional jueves 06 de octubre de 2022 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia RESULTADOS JORNADA 1 (01 y 02-10-22) Vialtrans CD Urci Almería BM Málaga BM Maravillas Benalmádena Ansotec BM Huétor Tájar BM Veleta Ogíjares 26-34 33-32* 34-29 23-25 – BM Maracena La Esquinita de Javi CBM BAHÍA ALMERÍA CANTERA SUR Domca BM Vega de Granada Trops BM Ciudad de Málaga B (Descanso) * (Pinchar sobre resultado para ver crónica del partido) CLASIFICACIÓN JORNADA 1 (01 y 02-10-22) Pº Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTOS. 1º BM Maravillas Benalmádena 1 1 0 0 34 29 4 2 2º Vialtrans CD Urci Almería 1 1 0 0 26 24 2 2 3º Trops BM Ciudad de Málaga B 1 1 0 0 25 23 2 2 4º BM Málaga 1 1 0 0 33 32 1 2 5º BM Veleta Ogíjares 0 0 0 0 0 0 0 0 6º CBM BAHÍA DE ALMERÍA CANTERA SUR 1 0 0 1 32 33 -1 0 7º BM Maracena La Esquinita de Javi 1 0 0 1 24 26 -2 0 8º Ansotec BM Huétor Tájar 1 0 0 1 23 25 -2 0 9º Domca BM Vega de Granada 1 0 0 1 29 34 -5 0 PRÓXIMA JORNADA 2 (08 y 09-10-22) CBM BAHÍA ALMERÍA CANTERA SUR Domca BM Vega de Granada Trops BM Ciudad de Málaga B BM Veleta Ogíjares BM Maracena La Esquinita de Javi vs vs vs vs – Vialtrans CD Urci Almería BM Málaga BM Maravillas Benalmádena Ansotec BM Huétor Tájar (Descanso) noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.