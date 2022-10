Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Detenido con 120 plantas de marihuana y cinco armas de fuego en una vivienda de Villaviciosa (Córdoba) facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 57 años en Villaviciosa (Córdoba) tras localizar en el interior de su vivienda una plantación de marihuana tipo indoor compuesta por 120 plantas de marihuana, 150 esquejes de plantas, 5,8 gramos de hachís, 27 gramos de polen, 753 gramos de marihuana seca y cogollos, 874 gramos de marihuana picada y diverso material para el cultivo indoor de marihuana, así como 3.260 euros y 617 dólares. Asimismo, se intervinieron de manera cautelar cinco armas de fuego propiedad del sospechoso. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

