Bendodo defiende bajar impuestos

Escucha la noticia El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha defendido este domingo la reducción de la fiscalidad para "reactivar la economía", exponiendo que aunque el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "dice que no a las propuestas del PP", después "las va aceptando a regañadientes", señalando especialmente las bajadas acometidas en el IVA de la energía eléctrica y del gas. Así, ha insistido en que el PP reclama actualmente "deflactar la tarifa del IRPF y la reducción del IVA para productos básicos esenciales como la carne, el pescado o la pasta", ante la escalada de la inflación.

