Almería Ampliar Noticias de Almería se suma a #ObjetivoAlmeríaAVE viernes 06 de agosto de 2021 , 17:44h

Esta iniciativa nace de la fuerza motor del tejido empresarial almeriense, y de la propia sociedad, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería







El presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, destaca el compromiso de las empresas almerienses hacia esta iniciativa que señala “es en beneficio de todos, que es por y para Almería y no es ni contra ni frente a nadie, sino solo un esfuerzo común necesario para que esta infraestructura avance a mayor ritmo”. De igual forma, agradece y subraya el compromiso de los medios de comunicación en este reto común.



#OBJETIVOALMERÍAAVE es una reivindicación en positivo, en tono respetuoso pero enérgico, participativo e integrador pero sobre todo apolítico: el fin que nos mueve es que el proyecto coja velocidad y Almería progrese con la llegada del AVE



#ObjetivoAlmeríaAVE toma fuerza como iniciativa surgida de la fuerza motor del tejido empresarial almeriense, y de la propia sociedad, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería.



Biorizon Biotech · Alhóndiga La Unión · Alrec · Grupo Control Seguridad · Vicasol · Agrícola Navarro De Haro · Exclusivas Macarena · Casi · Plataforma X Las Marcas · Comercial Peregrin · Unica Group · Luxeapears · Cualin Quality · Cuadraspania · Transportes J Cano · Deretil · Primaflor · Cajamar · Lopez Guillen · Grupo Albaida · Veinsur · Grupo Copsa · Grupo Cosentino · Grupo Hoteles Playa Senator · Grupo Parra · Vera Import · Cuellar Stone · Hermasa & Cogasa Marmoles · Deportes Blanes · Jarquil Construcción · Joanpigar · Fomento De Sureste · Grupo Veramatic · Áridos Valero Y Alarcon · Marmoles Arriaga Cruz · Hortiflor Viveros · Inter-Trans Perez Casquet · Equipos Y Maquinarias Grupo Ramal · Publindal · Valle Del Este Golf Resort · Port Rail Almanzora Levante · Alyser De Maquinaria · Congresur · Grupo Renta Todo · Seyte · Transportes Jerez Castaño · Castillo De Tabernas · U24 - Servicios Sanitarios forman parte del importante número de empresas de la provincia de diversos sectores productivos, desde la agricultura, la industria auxiliar, el mármol, el transporte, la publicidad, la construcción, la promoción inmobiliaria, el turismo, la logística, los servicios, el comercio, la obra pública o la sanidad, que se han sumado como patrocinadoras a este reto común de empujar para que Almería quede conectada por AVE y disponga, en igualdad de condiciones con otras provincias de nuestro entorno, de esta moderna infraestructura de comunicación.







#ObjetivoAlmeríaAVE cuenta también con el respaldo expreso de asociaciones y organizaciones empresariales, instituciones académicas y colectivos profesionales tales como la Cámara de Comercio de Almería, Asempal, Universidad de Almería, Asociación de Empresarios del Mármol, Fundación Tecnova, Coexphal, Hortyfruta, Ashal, AJE Almería o la Asociación de la Prensa, así como medios de comunicación locales y regionales, Diario De Almería-Grupo Joly · La Voz De Almeria-Ser · Canal Sur · Cadena Cope · Onda Cero · Ideal · Noticias De Almeria · Foco Sur - Almería Información · Interalmeria TV · Novaciencia · Actualidad Almanzora · Es Radio-Es Marca o Teleprensa.



De igual forma, personalidades del entorno empresarial, profesional, social y cultural no solo almeriense sino también de otras provincias andaluzas y del Levante español, están mostrando respaldo a esta iniciativa y compartiendo su objetivo mediante videos de apoyo que se irán publicando en las redes sociales de #ObjetivoAlmeríaAVE.



