Este fin de semana en Níjar hemos entregado los premios a nuestros jóvenes, una excusa que nos montamos para poder reunirles un día, hacerles los verdaderos protagonistas, darles las gracias, animarles y organizarles una fiesta en la que, además, reconocemos ese esfuerzo de todos, pero que cada año personalizamos en unos pocos que han brillado con especial intensidad. Y estos premios tienen una particularidad, porque son el reflejo de nuestra mejor cosecha. Y me voy a explicar. Ellos son los nietos de aquellos que tras años de esparto, minería y otras economías de subsistencia, lanzaron un modelo agrícola que, literalmente, sacó a la comarca del hambre, de esa imagen que se universalizó con los campos de Níjar que literariamente fotografió Juan Goytisolo en 1960. Los padres de estos premiados son quienes dieron ese plus a la comarca llevándola al modelo 2.0 que ahora abanderamos, ya sea en la agricultura o el turismo, por tomar como referentes los principales motores económicos de nuestro entorno. Pero lo que han hecho y están haciendo ellos es sencillamente maravilloso. A mi, como alcaldesa, como madre y como vecina de esta comarca, me ponen la piel de gallina cuando veo que Cristina, una niña de aquí, es la nueva clarinete Solista de la orquesta Royal Northern Sinfonia de Newcastle, en Reino Unido. Pero que tampoco hay que irse al extranjero, porque cuando ves lo que están levantando Nerea, Aránzazu, María José o Sergio, se te escapa un ¡… madre del amor hermoso. Pero qué les han dado de comer a estas chiquillas y chiquillos de pequeños! Si reflexionas un poco sobre ello te das cuenta de que una buena parte de ese alimento es una enorme dosis de valores. Así, ves al hijo de Ángeles y Basilio, que por avatares de la vida vuelve a echar una mano a casa cuando su futuro podría haber sido otro y no se resigna a ello, sino que le da una vuelta más a lo que tiene y lanza al mercado una de las marcas más potentes que tenemos de lo que yo llamo agricultura ecológica artesanal por internet. Sin intermediarios, del invernadero y a tu casa. Y para qué contarles, si estás mirando una pantalla y mira por donde aparece Gema, interpretando un papelazo con ese deje nijareño, y luego te enteras de que ya gestiona su propia sala. O un día cualquiera escuchas al coro de Campohermoso. Ver triunfar a Laura en el mundo de la ingeniería, a Bea en el de la literatura o María en el mundo de la pintura es sencillamente motivador, como tener la certeza de que algún día veré a Daniel en unas olimpiadas representando a España, pero con el sello de Níjar en el ADN. María Ángeles, como mejor expediente académico 2022 o el largo listado de matrículas de honor que hemos premiado, nos aseguran que habrá más, pero esa cantera tiene algo en común, algo que les une: el origen. En Níjar han vivido de una manera distinta. Con realidades geográficas en un mismo territorio que son como la noche y el día, como la costa o el interior, pero que en conjunto conforman un motor de éxito que bien gestionado da sombra para muchos. Ese constante acercamiento para unir antes que romper, el entender, el saber lo difícil que fue para otros llegar, el ejemplo de sus padres y abuelos, y aprovechar las oportunidades de formación que sus familias les han dado y les dan, aportan un hecho diferencial importantísimo. Y esa diferencia es que puedes confiar. Un chaval o chavala de aquí aporta un plus de confianza en su currículum. No por sus notas, sino por sus vivencias, por las experiencias que les han trasladado los suyos, por las historias que les han contado sus abuelos. Porque saben que la vida es difícil, pero que nunca hay barreras que no puedas salvar, porque los suyos hicieron de una tierra sin agua un vergel, y de una costa inhóspita el mejor destino turístico del país. Pero hoy son ellos los protagonistas y, sencillamente sólo queda una cosa por decir: Felicidades Esperanza Pérez Alcaldesa de Níjar