Capital Nueva campaña municipal para el reciclaje de vidrio en hostelería sábado 02 de abril de 2022 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se realizarán encuestas para conocer los hábitos de reciclado de vidrio y adecuar los recursos a sus necesidades El Ayuntamiento de Almería acaba de iniciar una nueva campaña en la que visitará a casi 900 establecimientos hosteleros entre los meses de marzo a julio para promover el reciclaje de residuos de envases de vidrio en la hostelería, y hacer efectiva la legislación actual que obliga a estos grandes generadores a gestionar correctamente sus residuos. La hostelería genera, aproximadamente, el 52% de los envases de vidrio de un solo uso por lo que su colaboración es clave para incrementar las cifras de recogida selectiva de envases de vidrio en nuestra ciudad y la consecución de objetivos de reciclado. Por eso, avanzar en la implantación de hábitos sostenibles en el sector supone una mejora significativa en la lucha contra el cambio climático, y para la salud de la ciudad. La iniciativa persigue conseguir que la hostelería de Almería sea sostenible, y establecer los hábitos necesarios para cumplir con las obligaciones en materia de gestión de residuos, con la ambición de que nuestra ciudad sea más limpia, sostenible y habitable. En el año 2019 ya se comenzó una campaña similar que tuvo que ser paralizada por la pandemia, “y creemos que ahora es el momento de volver y estar al lado de este importante sector como es la hostelería, fundamental para conseguir estos objetivos”, afirma la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. Para llevar adelante esta iniciativa, se ha puesto en marcha un trabajo de campo para reforzar el conocimiento de la normativa actual en materia de reciclaje de envases de vidrio. De la misma manera, se promoverá la sensibilización sobre las ventajas sociales, económicas y medioambientales que tiene el reciclaje de envases de vidrio para Almería. Las visitas de los informadores ambientales a los establecimientos han comenzado esta semana. En una primera fase de información, se busca conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Tras estas visitas, se entregarán medios de diferentes capacidades para facilitar la correcta separación en origen de sus residuos de envases de vidrio, según el volumen de generación de cada establecimiento y poder adecuar los recursos existentes. Durante toda la campaña, se realizarán visitas periódicas para verificar que éstos realizan correctamente la separación en origen. Beneficios medioambientales del reciclado El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente, redunda sobre los objetivos (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (12) Producción y consumo responsables y (13) Acción por el clima. Reciclaje de envases de vidrio en Almería Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2021, los almerienses depositaron en los contenedores verdes un total de 2.134.970 kg de envases de vidrio, una media de 10,6 kg por habitante. Respecto a la tasa de contenerización, Almería cuenta con 543 contenedores verdes, una media de 1 por cada 370 habitantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

