Opinión Nuevas inversiones para mejorar Pescadería Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 26 de septiembre de 2021 , 06:00h



La gestión de las ciudades modernas necesita la plena y permanente colaboración entre las diferentes administraciones e instituciones públicas. No es posible pensar en el futuro de Almería exclusivamente desde la perspectiva municipal, ni tampoco autonómica o gubernamental. Por eso estoy especialmente contento y esperanzado tras el anuncio de la esperada rehabilitación de las viviendas del edificio El Patio y las de Estrella Polar, además de la remodelación del entorno de Torreones, en el barrio de Pescadería. El pasado viernes estuve allí con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, para decirles a los vecinos que estamos poniendo en marcha un proyecto para facilitarles un entorno seguro, cómodo y digno, en el que van a poder seguir siendo protagonistas y partícipes de la vida diaria de Almería. Recuerdo que yo estuve en El Patio la noche en la que se desplomó parte de ese edificio y hubo que realojar a varias familias, cuya angustia y preocupación pude conocer de cerca. Y desde entonces hemos trabajado no sólo para frenar el peligro, sino también para conseguir los recursos y los medios que permitieran poner en marcha una actuación más profunda. Se pone así fin a cinco años de espera –los daños se produjeron en 2016– gracias a la inclusión del proyecto de rehabilitación de la zona Pescadería-Avenida del Mar dentro de los beneficiarios en la convocatoria de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Andalucía. También se rehabilitará un conjunto de 40 viviendas de Estrella Polar y se mejorará el espacio libre el entorno de los Torreones, que redundará en la puesta en valor del patrimonio y en lograr espacios más habitables. La inversión prevista asciende a los 2,9 millones de euros, de los que la subvención aportada por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes sufraga el 68,1 por ciento (dos millones), mientras que el resto de la aportación lo abona el Ayuntamiento. Se trata de una excelente noticia porque el futuro ha de ser construido impulsando políticas trasversales en donde todos asuman con lealtad el papel que les toca a la hora de conseguir lo que todos queremos: una Almería abierta, inclusiva, llena de espacios de convivencia que recojan la pluralidad y la heterogeneidad de la sociedad almeriense. En definitiva, seguir avanzando hacia un modelo de ciudad en el que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 246 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)