Capital Ampliar Nuevas técnicas en la cocina del Mercado Central martes 10 de agosto de 2021 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La sesión se celebrará mañana, miércoles, con la participación de Juan José Carabajal y Nicolás Asensio, del restaurante 4 Hojas



Desde que Ferrán Adrià convirtió en un fenómeno social la cocina creativa, las nuevas técnicas se han ido incorporando a los diferentes restaurantes, y están conviviendo con otros establecimientos que continúan con la herencia tradicional. Las Jornadas Gastronómicas en el Mercado Central, organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial, se centrarán mañana, miércoles, 11 de agosto, en las nuevas técnicas en la cocina, y lo harán de la mano de Juan José Carabajal y Nicolás Asensio, del restaurante 4 Hojas.



La experiencia se celebrará desde las 10:30 horas y hasta las 12:30 h., en la cocina en directo del Área de Promoción de la Ciudad en el Mercado Central, y los interesados pueden realizar la inscripción gratuita a través de la siguiente web: www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas.



Los dos cocineros enseñarán a preparar tres platos creativos. Primero, ‘Huevo a 63º con espuma de cuitlacoche’. En segundo lugar, ‘Costillar de Black Angus a baja temperatura’. Y concluirán con ‘Bacalao a 55º con estofado de hongos y kokotxas’. Una forma de cocinar diferente, jugando con las temperaturas, con el contraste de sabores y con productos de máxima calidad.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “queremos que el Mercado Central se convierta en un foco de atracción turística, por la belleza de su arquitectura del hierro, por la calidad del producto de proximidad que ofrecen los comerciantes locales, y por las numerosas actividades que organizaremos, como estas Jornadas Gastronómicas”.



Son 14 las jornadas que se desarrollarán hasta final de 2021, y entre los temas que se abordarán en las siguientes sesiones se encuentran: cocina para tratar las intolerancias más habituales, otras dedicadas a las asociaciones de personas con discapacidad, se hablará de salud y comida, deporte y alimentación, del protocolo en la mesa, los dulces de la abuela, y recetas festivas para los más pequeños.



Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.