Capital Divertoyo apaga ruido y luz como medida inclusiva para niños con autismo y Asperger martes 10 de agosto de 2021 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los feriantes y el Área de Cultura repiten así una medida que se adoptó por primera vez en la ciudad en la última Feria de 2019



Lo que se muestra como un acierto merece ser repetido. Por eso, tanto los feriantes, que desde el pasado 4 de agosto están dando vida a Divertoyo, como el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería han decidido repetir la experiencia inclusiva de habilitar varias horas sin música y con luces fijas para que las personas con trastorno del aspecto autista o síndrome de Asperger, entre otras, disfruten de las atracciones y del ambiente ferial. Será el jueves, 12 de agosto, a partir de las 19.00 horas y hasta las 22.00 horas, si bien con posibilidad de ampliarse hasta la hora de cierre, a las 23.30 horas, si las circunstancias lo precisaran, explican desde la Asociación de Feriantes de Almería.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado que “esta es una medida con la que Almería dio un paso más para hacer la ciudad más inclusiva y es lógico que todos los niños y niñas puedan disfrutar de las atracciones y el ambiente ferial algo a lo que ayuda esta decisión que ahora se repite en Divertoyo”. Mercedes Domínguez, secretaria y portavoz de la Asociación de Feriantes de Almería, explica que “en la Feria de 2019 fue todo un éxito y desde entonces la realizamos en muchas de las ciudades o localidades donde vamos, por lo que no podía faltar tampoco en El Toyo”.



La iniciativa desarrollada en la Feria de 2019 tuvo una gran aceptación desde el primer momento y se vio refrendada por la felicidad de pequeños y mayores, que acudieron al recinto ferial desde primera hora y en mayor medida, recogiendo además el espíritu de convivencia y empatía de la propuesta, ya que incluso quienes no están afectados por dichos trastornos aceptaron de buen grado que no hubiera música ni movimiento de luces durante unas horas.



Así, el jueves día 12 es el elegido para hacer del parque de atracciones creado en El Toyo, en la explanada frente al hotel Barceló, un nuevo ejemplo de inclusión. Divertoyo cuenta con hasta 28 atracciones, repartidas entre 10 atracciones para niños, 3 de adultos, 4 casetas de habilidades, y el resto estará dedicada a la gastronomía con 6 puestos de repostería, una hamburguesería, dos ofrecerán mojitos, el clásico del vino dulce y concluir, como se merece, con el chocolate con churros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.