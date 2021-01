Nueve de cada diez docentes ve insuficiente el reconocimiento a su esfuerzo

viernes 22 de enero de 2021 , 19:47h

Según una encuesta de CSIF, el 65 por ciento cree que, en el caso de tener que volver a la educación no presencial, los recursos y medios para afrontar la enseñanza a distancia continúan siendo pocos e insuficientes











La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha pulsado el sentir del profesorado a través de una encuesta que revela, entre otras cuestiones, que nueve de cada diez docentes consideran que su labor y el esfuerzo que están realizando para afrontar las dificultades derivadas de la pandemia en los centros educativos no están siendo suficientemente valorados y reconocidos desde los distintos ámbitos de la sociedad.



Ésta de una de las principales conclusiones de este sondeo que lanzó CSIF Educación Andalucía https://www.csif.es/contenido/ andalucia/educacion/312202 al inicio de esta semana a través de su sitio web con la intención de recabar la opinión del profesorado andaluz en relación a varias cuestiones de interés relacionadas con la situación actual de la crisis sanitaria por Covid-19 y su incidencia en las aulas. En concreto, 80 por ciento de los participantes en la encuesta de la provincia de Almería, pertenece a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros.



En relación a si se considera que desde la sociedad se está reconociendo y valorando debidamente el esfuerzo que el profesorado andaluz lleva realizando desde que en marzo pasado comenzara la pandemia, el 93% indica que no, frente al 7% restante que cree que sí. “Este porcentaje tan contundente deja a las claras fundamentalmente la falta de apoyo y respaldo que los docentes y las docentes sienten en las complejas circunstancias que se viven en sus centros educativos como consecuencia de la crisis sanitaria”, según ha subrayado el Sector de Educación.



Al ser cuestionados sobre los recursos y la dotación de medios para volver a afrontar una hipotética educación a distancia, en el caso de que tenga que volverse en algún momento a la enseñanza no presencial, un 65% opina que los medios siguen siendo pocos e insuficientes para llevar a cabo correctamente la educación a distancia.



Las opiniones se reparten entre volver o no a la enseñanza a distancia



Por otra parte, a la pregunta general sobre si se considera que se debería volver a la educación a distancia, dadas las circunstancias actuales de evolución de la pandemia, las opiniones están repartidas entre el 67, 4% que piensa que se debería volver a la educación a distancia, al menos hasta que mejore la situación; y el 32,6 %, que cree que se debería continuar presencialmente, pero con más medios para aumentar las medidas de protección.



También resultan de especial interés los comentarios y aportaciones cualitativas que las personas participantes en esta encuesta han querido realizar y que recogen, por ejemplo, las dificultades que el profesorado manifiesta para cumplir medidas como la separación física entre alumnado, las quejas sobre ratios elevadas y la falta de coherencia que muchos de estos profesionales encuentran entre las medidas que se trasladan a la ciudadanía, como por ejemplo, la prohibición de reuniones de más de cuatro personas, y las que se aplican en las aulas, en las que en algunos casos se reúnen una treintena de alumnos y alumnas.



La percepción de desprotección es bastante generalizada entre el profesorado y especialmente entre los maestros y maestras de Infantil, una etapa en la que no es obligatorio el uso de mascarilla por parte del alumnado, según ha explicado CSIF Educación, que ha destacado que “desgraciadamente existe entre el profesorado una sensación común muy extendida de que se trabaja cada día contra los elementos”.



Un curso en el que los docentes afrontan una situación extrema



Dada la cercanía de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, que se celebra este domingo, 24 de enero, el sector de Educación de CSIF ha querido destacar “la gran labor que están realizando los y las profesionales de la educación pública de la comunidad autónoma andaluza, que este curso han hecho frente a una situación extrema debido a la Covid-19”.



“La pandemia ha reflejado muchas carencias de nuestro sistema educativo, como el déficit de plantillas, las instalaciones deficitarias de los centros docentes o la falta de recursos para una educación a distancia”, ha argumentado la central sindical que, frente a ello, ha puesto en valor “la tarea ingente y entregada del personal docente”.