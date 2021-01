Sucesos Ampliar Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Vera viernes 22 de enero de 2021 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En paradero desconocido desde hace dos días



La Guardia Civil ha pedido colaboración para encontrar a una menor de 16 años de Vera (Almería) que permanece en paradero desconocido desde hace dos días.



Según ha indicado la Comandancia, que ha solicitado cualquier información al respecto, la menor, que mide 1,70 metros, es de complexión delgada y morena, despareció el pasado miércoles.



La última vez que fue vista desde entonces vestía un legging o pantalón vaquero de color negro y un chaquetón de color azul. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

