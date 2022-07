Capital Nueve sede de los tres Equipos de Orientación Educativa de Almería capital sábado 02 de julio de 2022 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de los Equipos Alcazaba, Mónsul y Urci cuya función se centra principalmente en la atención a la diversidad y el asesoramiento a la familias en el proceso educativo El delegado territorial de Educación y Deporte en Almería, Antonio Jiménez, acompañado por todos los jefes de servicio de la Delegación territorial, los coordinadores de los tres Equipos de Orientación Educativa de Almería, Alcazaba, Mónsul y Urci y miembros de estos servicios, ha inaugurado oficialmente este espacio que va a ser la nueva sede de trabajo de los EOES. La remodelación de espacios contiguos al CEP de Almería,que hasta ahora se usaban como almacén por parte de la Residencia Escolar Carmen de Burgos, ha permitido habilitar estas instalaciones para albergar a estos tres Equipos de Orientación Educativa, además de liberar espacios en el CEIP Juan Ramón Jiménez que hasta ahora ocupaban. “Se trata de una apuesta más de esta Delegación de Educación por mejorar y optimizar los recursos materiales de los que dispone”, ha incidido el delegado. "Vosotros estáis atendiendo, de primera mano, las necesidades del alumnado y, en general, de toda la comunidad educativa, pues jugáis un papel primordial en el día a día de los centros docentes, abarcando un amplio abanico de funciones, entre las que quiero destacar la atención psico-emocional de nuestros niños/as", ha declarado Antonio Jiménez tras descubrir la placa. Además, ha añadido que para el curso que viene se contará con “19 aulas de Educación Especial que supondrán un impulso más para mejorar la atención del alumnado más vulnerable”. Almería cuenta con 16 Equipos de Orientación Educativa repartidos por la provincia, cuyas funciones, destinadas principalmente al asesoramiento, se concretan en cinco áreas principales: atención a la diversidad, acción tutorial, asesoramiento a las familias en relación con el proceso educativo de sus hijos, mejora de la convivencia en los centros, y asesoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la provincia cuenta con un Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE) que está compuesto por un orientador especialista en altas capacidades intelectuales,un orientador especialista en discapacidad auditiva, dos orientadores especialistas en trastorno del espectro autista, un orientador especialista en dificultades de aprendizaje, un orientador especialista en atención temprana, un orientador en trastorno graves de conducta, un orientador en discapacidad motórica, una maestra especialista en atención temprana y una maestra especialista en altas capacidades intelectuales. Su función principal, ha resaltado Jiménez, consiste en “posibilitar la integración en el sistema educativo y dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas de niños con necesidades educativas especiales”, complementando la intervención de otros servicios de apoyo que inciden en los Equipos de Orientación Educativa, Departamentos de Orientación y otros servicios escolares, sanitarios y sociales. Sus intervenciones están dirigidas a la atención educativa del alumnado con discapacidad física, auditiva, trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta, altas capacidades y atención temprana. “Y además asesoran y orientan a sus familias, a los profesionales de los centros y a otros especialistas” ha matizado. La Delegación de Educación y Deporte de Almería, a través del Equipo Técnico Provincial del Servicio de Ordenación Educativa, establece la coordinación y seguimiento de actuaciones entre los distintos profesionales de la orientación, facilita asesoramiento, apoyo y recursos a los profesionales de las EOES de la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

