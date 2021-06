Sucesos Nuevo inciendio en un asentamiento chabolista en Níjar jueves 17 de junio de 2021 , 13:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Según los primeros datos, no constan heridos Los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado esta mañana en un asentamiento de chabolas ubicado en el término municipal de Níjar (Almería), sin que por el momento se hayan registrado heridos, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



A las 09.00 horas se recibió en el Teléfono de Emergencias 112 el primer aviso que alertaba de la presencia de fuego en el asentamiento enclavado en la zona de Atochares, en el municipio de Níjar.



Rápidamente, se alertó a los Bomberos de Almería, que solicitaron la colaboración del Consorcio de Extinción de Incendios del Levante, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Níjar, dispositivo al que también se han sumado efectivos del Plan Infoca.



Los operativos trabajan en estos momentos para la extinción de un incendio que, por el momento, no ha provocado daños personales.

