Almería Nuevo jefe de Policía Judicial e Información de la Guardia Civil en Almería miércoles 04 de mayo de 2022 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El teniente coronel Miguel Martínez Fernández se reincorpora a la Comandancia de Almería tras su paso por el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil El subdelegado en funciones, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, ha recibido al teniente coronel Miguel Martínez Fernández, que se incorpora a la Comandancia de la Guardia Civil en Almería como jefe de Policía Judicial e Información tras su paso por el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC). El teniente coronel Martínez ha estado acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Jorge Montero Llácer. El teniente coronel Martínez, natural de Huércal-Overa, ingresó en el Cuerpo en 1997 y ha ocupado distintas responsabilidades a lo largo de su trayectoria profesional: en una primera etapa, en unidades de investigación criminal, posteriormente, en la Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey –donde fue jefe adjunto del servicio de seguridad- y, en una etapa más reciente, en funciones de asesoramiento dentro del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa, en la Comandancia de Almería y en su anterior destino en el Gabinete Técnico (GT) de la DGGC. En Almería fue jefe funcional de apoyo entre 2017 y 2020, antes de sus recientes cometidos dentro del Área de Calidad y Sostenibilidad del GT, destino que ha ocupado desde enero de 2020 hasta la actualidad. En la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, el teniente coronel Martínez estará al frente de la Unidad de Policía Judicial e Información. Juan Ramón Fernández ha trasladado al teniente coronel Martínez su “más sincera enhorabuena” por su nombramiento, en una reunión en la que, junto al coronel Montero Llácer, se han analizado distintos asuntos relacionados con la seguridad ciudadana en los ámbitos competenciales de la Guardia Civil en Almería. El teniente coronel Martínez Fernández ha recibido numerosos distintivos y méritos a lo largo de su trayectoria. Entre ellas, distintas condecoraciones y felicitaciones individuales; Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil; Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil; Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco; la distinción como Caballero de la Orden Libertador San Martín de la República Argentina; la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil; la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; Cruz del Mérito aeronáutico con distintivo blanco, así como un reconocimiento de Distintivo de Permanencia en la Casa de Su Majestad el Rey. El nuevo jefe de Policía Judicial e Información de la Comandancia está especializado en investigación criminal e investigación financiera y blanqueo de capitales, entre otras materias, y cuenta con el Diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En su formación destacan, además, la realización de dos másteres universitarios, un curso Experto en dirección y gestión de la seguridad y la habilitación como director de seguridad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

