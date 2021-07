Capital Nuevo Punto de Información Turística en El Toyo miércoles 21 de julio de 2021 , 20:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Atenderá durante el verano de martes a domingo, de 11 a 14 h y de 18 a 21.30 h, y promocionará las experiencias turísticas que se pueden vivir en la ciudad





El Toyo se ha configurado como un destino atractivo donde disfrutar del turismo slow que se está imponiendo entre los visitantes, pues es respetuoso con el entorno y huye de las aglomeraciones. Tanto españoles de diferentes provincias, como los propios almerienses elijen este barrio turístico y se alojan en los hoteles o viviendas en alquiler. Por eso, el Área de Promoción de la Ciudad ha decidido abrir un Punto de Información Turística en El Toyo.



El kiosko informativo se encuentra en la Avenida de los Juegos Mediterráneos de Casablanca, a la altura de la Plaza del Mar, y funcionará de martes a domingo, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21.30 horas.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “estamos viviendo un verano muy interesante en cuanto a turistas, principalmente españoles, y El Toyo es uno de nuestros destinos turísticos más atractivos. Por eso, hemos abierto el Punto de Información donde se proporcionará material y explicarán las actividades turísticas y culturales que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Almería, así como información de las empresas de turismo activo que ofrecen experiencias y forman parte de nuestro programa para el verano. Pensamos que será de gran utilidad para los turistas y para la promoción de la ciudad”.



El Punto de Información Turística de El Toyo estará abierto durante todo el verano y se suma a la Oficina Municipal de Información Turística que se encuentra en el Paseo de Almería. En el caso de la Oficina del Paseo su horario es de lunes a sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 20 h, y los domingos y festivos, de 10 a 14 h. Hay que recordar que todos los espacios turísticos municipales cuentan con el certificado 'Safe Tourism' del Ministerio de Turismo, lo que refuerza seguridad sanitaria.

