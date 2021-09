Economía #OBJETIVOALMERIAAVE arranca el día 10 jueves 02 de septiembre de 2021 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de una iniciativa que nace con el único fin de contribuir al impulso definitivo de las obras del AVE desde Murcia para que éste llegue en plazo a Almería y lo hace con la firme convicción y propósito de ser y querer ser un movimiento apolítico que no es contra ni frente a nadie.





La puesta en marcha de la iniciativa #ObjetivoAlmeríaAVE arranca la próxima semana con la celebración del acto que se celebrará el 10 de septiembre a las 20.00 horas, en el Muelle de Levante del Puerto de Almería, en el que está prevista la asistencia y participación de personalidades del entorno empresarial, profesional, social y cultural no solo almeriense sino también de otras provincias andaluzas y de nivel nacional.



#ObjetivoAlmeríaAVE toma fuerza como iniciativa surgida de la fuerza motor del tejido empresarial almeriense, y de la propia sociedad, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería y aglutina ya a más de un centenar de empresas y entidades comprometidas con un mismo objetivo: contribuir al impulso definitivo de las obras del AVE para que Almería esté conectada a la alta velocidad sin más dilación, en el plazo señalado: 2025-2026 o



El acto ObjetivoAlmeríaAVE de este 10 de septiembre dispone de un aforo para 800 invitados y una duración de dos horas; el acto se desarrollará en dos partes en las que se combinan la reivindicación en positivo a través del análisis de la importancia de esta infraestructura y a través de la cultura que tendrá un espacio destacado y que hará visible su compromiso con #ObjetivoAVEAlmería.



En ese contexto, en el transcurso del acto presentado por los periodistas almerienses Cristóbal Cervantes, Mar Villalobos y David Baños, se abordará desde el punto de vista técnico el análisis del estado de los tramos del AVE en la provincia de Almería (incluyendo el reciente anuncio de licitación del tramo que unirá Lorca con Pulpí) y su conexión hacia Murcia; Francisco García Calvo, Ingeniero industrial y Experto en infraestructura ferroviaria abordará el desarrollo de los proyectos del AVE entre Almería y Murcia en el conjunto del Levante español, la sostenibilidad de este medio de transporte, su vinculación con el Corredor Mediterráneo así como las enormes posibilidades de desarrollo que abrirá esta infraestructura para Almería cuando esté definitivamente conectada con el resto de Europa tanto para pasajeros como para mercancías.



De igual forma, está prevista la lectura de la denominada Declaración #ObjetivoAlmeríaAVE, con la que finaliza ese primer bloque cuyo programa previsto queda así:



ACTO #OBJETIVOALMERÍAVE 10 de septiembre de 2021. 20.00 horas Muelle de Levante. Puerto de Almería ESTACIÓN 2025-2026 Presentan Mar Villalobos Cristóbal Cervantes David Baños



CONVERSACIONES EN LA SALA DE ESPERA Con Francisco García Calvo. Ingeniero industrial y experto ferroviario



DECLARACIÓN #OBJETIVOALMERIAAVE





#ObjetivoAlmeríaAVE toma fuerza como iniciativa surgida de la fuerza motor del tejido empresarial almeriense, y de la propia sociedad, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería. De esta iniciativa forman parte un importante número de empresas de la provincia de diversos sectores productivos, desde la agricultura, la industria auxiliar, el mármol, el transporte, la publicidad, la construcción, la promoción inmobiliaria, el turismo, la logística, los servicios, el comercio, la obra pública o la sanidad, que se han sumado como patrocinadoras a este reto común de empujar para que Almería quede conectada por AVE y disponga, en igualdad de condiciones con otras provincias de nuestro entorno, de esta moderna infraestructura de comunicación.



#ObjetivoAlmeríaAVE cuenta también con el respaldo expreso de asociaciones y organizaciones empresariales, instituciones académicas y colectivos profesionales tales como la Cámara de Comercio de Almería, Asempal, Universidad de Almería, Asociación de Empresarios del Mármol, Fundación Tecnova, Coexphal, Hortyfruta, Ashal, AJE Almería o la Asociación de la Prensa, así como medios de comunicación locales y regionales.



Se trata de una iniciativa que nace con el único fin de contribuir al impulso definitivo de las obras del AVE desde Murcia para que éste llegue en plazo a Almería y lo hace con la firme convicción y propósito de ser y querer ser un movimiento apolítico que no es contra ni frente a nadie.







Se trata de insistir y poner de manifiesto una realidad como la actual en la que sin AVE es mucho lo NOS SEPARA de







• Una jornada de trabajo en la capital que impulse nuestras empresas



• El flujo de turistas que nos posicione como destino de calidad



• Las alianzas comerciales que lancen nuestra economía



. Contribuir más a reducir la huella de carbono e ir dando pasos en el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030







