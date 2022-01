Capital Obras de conexión entre los depósitos de agua de La Pipa Alta y San Cristóbal viernes 21 de enero de 2022 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de que, debido a las obras de conexión entre los depósitos de agua de La Pipa Alta y San Cristóbal, a partir del lunes, 24 de enero, y hasta el jueves 3 de febrero, se verá afectada la circulación en la rotonda de la Avenida del Mediterráneo situada en el cruce con la Carretera de Níjar-Los Molinos. Las obras se ejecutarán en dos fases: FASE 1. Los trabajos se realizarán desde el lunes día 24 y hasta el jueves día 27 de enero en la zona sur/este de la calzada de la rotonda, ocupando los dos carriles ascendentes de la Avenida del Mediterráneo y uno de los descendentes, con las siguientes incidencias en el tráfico rodado: - Se permitirá la circulación hacia el NORTE (Torrecárdenas) con la habilitación de un carril de los dos existentes actualmente en sentido descendente. - Se permitirá la circulación hacia el SUR (Playa) mediante el desvío del tráfico a través de la semi-rotonda. - El carril de superficie de la Carretera de Níjar-Los Molinos en dirección hacia el centro de la ciudad continuará con su circulación habitual, ya que no quedará afectado. - El carril de superficie de la Carretera de Níjar-Los Molinos en dirección al barrio molinero quedará cortado totalmente al tráfico rodado. Los trabajos anulan la parada de Bus de la Carretera de Níjar- Los Molinos, frente a muebles ‘Mago’, líneas 3, 5, 6 y 20, que se trasladan a la calles Manuel Azaña e Instinción. FASE 2. Los trabajos se realizarán desde el 27 de enero al 3 de febrero en la zona sur/oeste de la calzada de la rotonda, ocupando los dos carriles descendentes de la Avenida del Mediterráneo y uno de los ascendentes, con las siguientes incidencias en el tráfico rodado: - Se permitirá la circulación hacia el SUR (playa), con la habilitación de un carril de los dos existentes actualmente en sentido ascendente. - Se permitirá la circulación hacia el NORTE (Torrecárdenas) mediante el desvío del tráfico a través de la semi-rotonda. - El tráfico de la Carretera de Níjar-Los Molinos en dirección al barrio molinero se desviará, a la altura del Diocesano, hacia el paso subterráneo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.