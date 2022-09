Capital Obras de mejora urbanística en las plazas Orbaneja y Cantares miércoles 28 de septiembre de 2022 , 20:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación se enmarca dentro del Plan de mejora de espacios públicos en el Centro y Casco Antiguo diseñado por el Ayuntamiento, que incluye actuaciones también en Plaza Masnou, Cepero, Borja y La Almedina El proceso de remodelación de plazas y espacios públicos para el Centro y Casco Antiguo diseñado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, sigue su plan establecido. En el marco de esta planificación y con una inversión de 200.000 euros se han iniciado esta semana las obras programadas para las Plazas Orbaneja y Cantares, sumándose así a las actuaciones que dentro de este Plan de mejora de espacios públicos en el Centro y Casco Antiguo, comenzaron semanas atrás en la Plaza Masnou y tendrán también su continuidad, también para la mejora peatonal y de accesibilidad, en las plazas Borja y Cepero y se extenderán a las calles del barrio de La Almedina. Estas actuaciones, cofinanciadas por el Ayuntamiento, al cincuenta por ciento, tras adherirse al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES II), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea y los fondos NextGenerationEU, suman en conjunto una inversión superior a los 700.000 euros. La concejala de Servicios Municipales, Sacra Sánchez, ha recordado que “estas obras, cada una de ellas con un plazo de ejecución de cuatro meses, se incluyen dentro del plan de mejora de espacios públicos en el Centro Histórico, con el objetivo de hacer de estas zonas espacios más amables, seguros y accesibles, acompañados en todos los casos de una reordenación urbanística y una mejora estética, de forma transversal, con la intervención también de las áreas de Sostenibilidad Ambiental y Seguridad y Movilidad”. Plaza Orbaneja La uniformidad estética es lo que va a dominar en la reforma de la Plaza Orbaneja, respetando el carácter tradicional de la zona Centro Arrabales, con la particularidad de que en la zona central y los accesos a los vados existentes se prevé colocar piezas de piedra natural de color crema tipo travertino ‘Los Millares’. El proyecto de actuación sobre esta plaza contempla la dotación de una nueva red de jardinería y la renovación íntegra del pavimento de todo el ámbito, así como del asfaltado de la calzada. Igualmente se amplían los acerados existentes y en cuanto a los trabajos de ornamentación se prevé la ejecución de parterres de acero tipo ‘corten’ sobre basamentos de granito para la formación de elementos arquitectónicos. Plaza y calle Cantares La Plaza Cantares será también objeto de remodelación en el marco de este proyecto, extendidas las obras también a las calles Cantares e Hileras, con una solución similar a la acometida en su día en la cercana calle Murcia. El diseño de la plaza estará acompañado de la ampliación de acerados y la mejora peatonal de todo el entorno. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

