Olula estrena el nuevo edificio del Centro Pérez Siquier concentrando todo el "talento" del autor

martes 07 de septiembre de 2021 , 09:04h







La Ciudad de la Cultura de Olula del Río ha completado su oferta artística con la inauguración del nuevo edificio del Centro Pérez Siquier. La Diputación almeriense, el Ayuntamiento de Olula del Río y la Fundación Ibáñez-Cosentino han inaugurado esta tarde las nuevas instalaciones del Centro.



El presidente de Diputación, Javier A. García; el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual; el fotógrafo Carlos Pérez Siquier; el artista Andrés García Ibáñez como presidente de la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino, y José Martínez-Cosentino, en representación de la multinacional almeriense, han inaugurado la ampliación del inmueble con el que se culmina el Centro Pérez Siquier, un espacio expositivo dedicado al autor almeriense, Premio Nacional de Fotografía, y a otros fotógrafos de vanguardia.



El nuevo edificio, concebido como un homenaje al orden clásico de Miguel Ángel, dispone de 1.400 metros cuadrados divididos en dos plantas, con cinco salas en la planta baja y siete en la alta. Dos de estas salas ya cuentan con contenido; una dedicada a la obra más reciente de Pérez Siquier y otra dedicada a fotógrafos españoles bajo el título 'Fotografía contemporánea 1970-2020'. El resto de espacios se dotarán de obras progresivamente para que puedan ser disfrutadas por el público.



El presidente de Diputación ha reconocido a la Fundación y el Ayuntamiento su constancia y trabajo por hacer realidad este "sueño" y contar con la Diputación para darle forma porque, como ha apuntado, "los grandes proyectos, aquellos que hacen historia y sobreviven a sus creadores, son los que se construyen en equipo, aunando esfuerzos e ilusión", y ha destacado el potencial cultural y turístico que este proyecto supone para Olula del Río, la Comarca del Almanzora y toda la provincia.

NUEVA "OPORTUNIDAD"

En esta línea, el presidente ha reafirmado el compromiso y la apuesta de Diputación por la Ciudad de la Cultura desde sus inicios en 2011, porque "es una de esas ideas que se convierten en oportunidades para todos los almerienses. En oportunidades de creación de riqueza y empleo, en incentivar la cultura y fomentar el turismo de calidad a través de ella*, y que todo esto se traduzca en una provincia más próspera. Ahí siempre estará la Diputación, con todos aquellos proyectos que construyan provincia y nos den razones para sentirnos orgullosos de ser almerienses".



Por último, el presidente ha afirmado que "la historia de la Ciudad de la Cultura es la misma historia que la de nuestra tierra: una provincia hecha a sí misma gracias al trabajo y el talento de los almerienses", y ha pedido García Ibáñez y todo su equipo que "no dejéis nunca de soñar y de compartir con todos nosotros la ilusión por crear porque como dice el propio Ibáñez: "el progreso es la realización de las utopías".



El alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez, ha destacado que "ha sido un camino complicado" lleno de ilusión y trabajo: "Allá por el 2011 soñamos con este edificio y hoy es una realidad. La colaboración entre instituciones ha sido fundamental para lograrlo. Este proyecto lo hacen grandes las personas, sus visitantes y vecinos de la comarca, vecinos como la familia Cosentino que ha apostado por este proyecto. Juntos todos hoy vemos cumplido este sueño", ha asegurado.



Además, Martínez Pascual ha recordado que "la Ciudad de la Cultura tiene los abrazos abiertos a otras administraciones como el gobierno de España", al tiempo que ha destacado el trabajo de la Diputación: "Gracias presidente por creer en el y apostar por todos los pueblos de la provincia y los proyectos que le dan vida".

EL "TALENTO" DE PÉREZ SIQUIER "CONCENTRADO" EN EL MUSEO

Por su parte, Andrés García Ibáñez ha asegurado que sin la Diputación no se habría logrado este sueño cultural de abrir el primer museo de la fotografía de España con el nombre de un fotógrafo de la talla de Pérez Siquier. "Es alucinante que un fotógrafo de casi 91 años pueda tener este talento y concentrarlo en este espacio que tenemos el gran honor de inaugurar hoy. Este es vuestro museo, esta es vuestra casa", ha asegurado.



José Martínez Cosentino ha destacado el honor que supone para Grupo Cosentino formar parte de este proyecto: "Gracias a Pérez Siquier por su aportación. Es un lujo poder conocer sus trabajos y concentrarlos aquí. El edificio tiene una calidad arquitectónica digna de admirar y no sería posible sin la ayuda de la Diputación. Tenemos en esta ciudad de Olula del Río la mayor concentración artística y museistica del sur de España. Tenemos un gran compromiso con nuestra tierra y nuestro apoyo a este museo es una muestra más y no la última....", ha detallado.



Por último, Pérez Siquier ha recordado que "soy un hombre de imagen y no de palabra y este museo me las ha robado todas. Gracias por vuestros elogios y espero que disfrutéis de mi obra y de este excepcional museo que las alberga".