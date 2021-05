Economía Opciones de Trading de Platino - Lo Que Debes Saber viernes 07 de mayo de 2021 , 10:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El platino es una de las sustancias más valiosas de la tierra. Es más valioso que el oro y la plata. Debido a la alta demanda de platino y su correspondiente escasa oferta, el metal se considera más valioso que el oro y la plata. La mayor parte del platino producido (alrededor del 40%) se utiliza en la producción de automóviles; el resto se destina a la producción de joyas, usos industriales, etc. Además, el 5% de la demanda anual de este metal se destina a la inversión. Propiedades interesantes del platino Sólo se extraen 5 millones de onzas troy de platino al año, mientras que la extracción de oro representa 17 veces esta cantidad (85 millones de onzas troy). Además, cada año se extraen 547 millones de onzas troy de plata. El platino es deseado sobre todo por sus interesantes propiedades metálicas. La gran resistencia del metal a la temperatura lo hace adecuado para su uso en motores de combustión. Más del 40% del platino que se produce hoy en día se utiliza para reducir las emisiones de los motores diésel. Su no reactividad a los productos químicos y su conductividad lo hacen indicado para los motores de los automóviles. ¿Por qué hacer trading de platino? Los numerosos usos del platino lo convierten en una sustancia preciada para los comerciantes. El platino tiene una gran demanda para la fabricación de joyas. También se utiliza como catalizador. Además, el platino es muy útil en la industria médica, y también puede utilizarse en la fabricación de termómetros, electrodos y dispositivos electrónicos. Cómo operar con CFDs de platino El platino se opera principalmente por su contrato por diferencia (CFD) y no por el instrumento físico real. Los operadores sólo se benefician de la fluctuación del precio de la materia prima y no de la venta del instrumento real. Para comerciar CFD sobre el platino, es necesario que elijas un corredor. Capex.com viene a la mente cuando necesitas un análisis experto, una magnífica visión general de tus acciones, etc. Puedes registrarte en Capex.com para empezar. Son muchas las ventajas de negociar contratos por diferencia (con desventajas también, ya que negociar CFD con apalancamiento aumenta los riesgos). Dado que el valor del platino puede cambiar en cuestión de minutos, los operadores pueden aprovechar estos cambios. Operar con CFD sobre platino en CAPEX.com te permite aprovechar el apalancamiento (pero también con un mayor riesgo de pérdida). Sin embargo, no es aconsejable operar con CFD si no sabes cómo funciona. Aunque puedes obtener muchos beneficios, también puedes perder mucho con los CFD. Los CFD conllevan muchos riesgos y estos riesgos ofrecen la misma oportunidad de obtener un gran beneficio y de perder. Comparación del Trading de Platino con el S&P 500 Aunque el oro se considera una opción de inversión más popular que el platino, este último es más raro que el primero. El platino se extrae principalmente en dos países, Rusia y Sudáfrica. Esto significa que la oferta de platino puede fluctuar más que la del oro. Sin embargo, ambos metales preciosos son opciones de inversión relevantes, especialmente durante las duras condiciones económicas cuando el S&P 500 y otras opciones de inversión se desploman. Estos metales preciosos se ven afectados por la ley de la oferta y la demanda, pero rara vez bajan durante estas condiciones económicas. Además, a diferencia del S&P 500, que sólo mide las acciones de las principales empresas estadounidenses, la inversión en platino puede tener una cobertura más global. El platino se comercia en el London Platinum and Palladium Market y en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). Hay varios vehículos de inversión asociados al platino. En la Bolsa de Londres (LSE), el platino se negocia como un ETF. También puedes invertir en monedas y lingotes de platino. También puedes comprar platino como cualquier otra moneda extranjera. La mayoría de los bancos suizos ofrecen esta posibilidad. Dónde entra CAPEX.com CAPEX.com ofrece una plataforma única para operar con platino. La plataforma te permite operar con CFDs con apalancamiento. Con las funciones que ofrece CAPEX.com, puedes establecer notificaciones de precios y recibir análisis de los mejores proveedores de todo el mundo sobre las tendencias y la situación del mercado. Además, CAPEX.com también ofrece una gran cantidad de materiales y herramientas para ayudar a los operadores a comprender el comercio de CFD sobre el platino. Puedes aprender a operar en la academia de trading y en varios seminarios web disponibles en la plataforma. También puedes aprovechar la OPI y el análisis del mercado para mejorar tu formación. Por qué deberías confiar en CAPEX.com Creada en 2016, CAPEX.com creció rápidamente hasta convertirse en una plataforma de trading de renombre para varios instrumentos financieros. También fue nominada a la Mejor Sala de Negociación y al Bróker Más Transparente en 2018. Uno de los principios fundamentales de CAPEX.com es la transparencia, y esto se ha mantenido desde su fundación. Cuando se trata de tus fondos, CAPEX.com se asegura de mantener los mejores estándares. Por ello, se mantienen las mejores tecnologías y estándares para mantener tus fondos seguros. Además, tus fondos se almacenan en bancos de buena reputación. Esto garantiza que estén seguros y disponibles para ti en cualquier momento que los necesites. También puedes depositar y retirar dinero rápidamente en la plataforma; sin embargo, esto tiene que hacerse a través de métodos reconocidos internacionalmente. Cómo comerciar CFD sobre platino en CAPEX.com Como con cualquier otro instrumento de inversión, operar con platino en CAPEX.com es superfácil. El primer paso es crear una cuenta en la plataforma. Después de crear la cuenta, se te asignará una cuenta demo y una cuenta real. Si deseas aprender el proceso, puedes cambiar a la cuenta de demostración y practicar varias estrategias de negociación. Esto no te cobrará dinero real, pero te permitirá entender cómo funciona el proceso de negociación. Cuando te sientas cómodo con el proceso, podrás cambiar fácilmente a tu cuenta real. Tendrás que utilizar dinero real para operar con la divisa que te convenga. CAPEX.com proporciona muchas herramientas para facilitar el proceso. Conclusión ¿Estás interesado en operar con CFDs sobre platino? CAPEX.com proporciona muchas herramientas y recursos útiles para que el proceso sea fácil, fluido y eficiente. También puedes operar con muchos otros CFDs sobre divisas y varios instrumentos disponibles en la plataforma. CAPEX.com te permite vigilar todo el proceso. Puedes configurar fácilmente el proceso de notificación y gestionarlo eficazmente con sólo unos pocos clics de ratón. Advertencia de Riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79,69% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFDs y si puedes permitirte el alto riesgo de perder tu dinero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.