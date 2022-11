Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Operativo de limpieza intensiva en la zona centro sábado 05 de noviembre de 2022 , 14:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Paseo y adentrándose hacia el centro histórico, el dispositivo alcanza este fin de semana zonas muy transitadas y frecuentadas como Puerta Purchena, Plaza Flores o Plaza San Pedro o la zona de las ‘Cuatro Calles’ El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, y la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Entorno Urbano, mantiene este domingo el dispositivo de limpieza intensiva desplegado en la zona centro de la ciudad. El ámbito de actuación de esta jornada queda enmarcado entre el Paseo de Almería, calle Trajano, calle Real y calle Tiendas. Serán casi una treintena las calles y espacios públicos objeto de actuación, zonas muy transitadas y frecuentadas del centro urbano, que suman una superficie de aproximadamente 70.000 m². La relación de calles a las que llegará este domingo el dispositivo es la siguiente: Paseo de Almería (Tramo Puerta Purchena – Calle Trajano, ref. acera descendiente derecha)

Puerta Purchena

Calle Tenor Iribarne

Calle Fructuoso Pérez

Plaza Flores

Calle Azahara

Calle Lirón

Calle Pelayo

Calle Concepción Arenal

Calle Castelar

Plaza San Pedro

Calle Placido Langle

Calle San Francisco de Asís

Calle Dr. Leal Ibarra

Calle Floridablanca

Calle Ricardos

Plaza Urrutia

Calle Padre Alfonso Torres

Calle Dr. Gómez Ulla

Calle Padre Luque

Calle San Pedro

Calle Guzmán

Calle Sócrates

Calle Bordiú

Calle Martínez Almagro

Calle Jovellanos

Calle Real (desde calle Marín hasta calle Trajano) Para el buen desarrollo de los trabajos se ha dispuesto de la necesaria señalización viaria sobre las calles en las que se va a actuar, entre las 6 y las 12.00 horas, solicitando de la colaboración ciudadana en ayuda al desarrollo del dispositivo liberando de vehículos la zona de actuación. Los trabajos a realizar como parte del dispositivo, que vienen a reforzar las labores habituales de limpieza, consisten en barrido mixto, baldeo intensivo o el empleo de maquinaria específica para la limpieza de manchas, además de la maquinaria habitual empleada en estos trabajos.

