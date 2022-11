Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Más de 150 niños disfrutan en la Rambla con el hábito saludable de jugar al tenis sábado 05 de noviembre de 2022 , 14:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Juanjo Segura y María del Mar García Lorca visitan la actividad, que promueve la Federación Andaluza y la Copa Davis Seis pistas, niños de 5 a 15 años y muchas ganas de divertirse han sido los ingredientes de ‘Street Tennis’ la iniciativa de la Federación Andaluza de Tenis, junto a la empresa Kosmos, organizadora de las finales de la Copa Davis, y el Patronato Municipal de Deportes, que se ha celebrado esta mañana en el Mirador de la Rambla de la ciudad. Los pequeños han recibido una serie de clases de iniciación a este deporte y han comprobado lo saludable y divertido que es el deporte de la raqueta, a la vez que se han promocionado las finales de la Copa Davis, que se celebrarán en Málaga del 22 al 29 de noviembre. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado por la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, han asistido a esta actividad, en la que han sido recibidos por José Salamanca, presidente de la delegación almeriense de la Federación de Tenis, y Sebastián Tobaruela, director deportivo de la Federación Andaluza. En las pistas, adaptadas en las dimensiones al espacio del Mirador de la Rambla, los chicos y chicas han aprendido la técnica de este deporte y han disputado algunos partidos, ante la atenta mirada de los viandantes. Los propios Juanjo Segura y María del Mar García Lorca han disputado unos puntos con dos de los chavales. El concejal Juanjo Segura asegura que “hoy nos encontramos en el Mirador de la Rambla con esta iniciativa para promocionar el tenis en Almería. Hay que recordar que una de las escuelas deportivas municipales más potentes que tenemos es la de tenis y es un deporte que está dando muchas alegrías, tanto a nivel municipal, sino a toda España Quién dice si de los chavales que hoy están participando en esta actividad, en un día maravilloso, no pueda salir un Rafa Nadal, Carlitos Alcaraz o Paula Badosa. Ver la Rambla con niños y niñas practicando deporte es para nosotros un orgullo”. Por su parte, José Salamanca afirma que “estamos promocionando el tenis y a la vez el hecho de que se van a celebrar las finales de la Copa Davis en nuestra comunidad autónoma. Queremos visualizar el tenis y la verdad es que gracias al Patronato Municipal de Deportes, que nos pone facilidades, está siendo un éxito”. Por último, Sebastián Tobaruela explica que “hemos ido a seis ciudades a promocionar el tenis, para que los niños puedan probar este maravilloso deporte, las sensaciones que tienen y compartir experiencias con jugadores de la provincia”. Además, Alberto Rodríguez, entrenador y jugador, ha realizado una exhibición de un nuevo deporte, TouchTennis, que “es una variante del tenis pero con dimensiones y raquetas más reducidas y pelota de goma espuma”. Un deporte en el que Alberto Rodríguez es el número de uno del ranking mundial. Los niños se lo han pasado genial dentro de esta campaña que recuerda que el deporte es lo más saludable que existe. ‘Tennis Health’, como se indicaba en las pulseras que han repartido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

