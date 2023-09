Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Otoño Cultural Diego Cruz Más artículos de este autor Por sábado 23 de septiembre de 2023 , 08:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es cultura durante todo el año, con propuestas para todos los gustos y con atención a los diferentes géneros. Venimos de disfrutar de grandes eventos al aire libre este verano, como el Festival Flamenco, el concierto internacional de Alejandro Fernández, del andaluz Manuel Carrasco o el Cooltural Fest, y ahora regresamos al Auditorio Maestro Padilla y al Teatro Apolo para abrigarnos con las excelentes propuestas del Otoño Cultural. La temporada de otoño, a efectos de programación, siempre tiene la particularidad de ser la más corta de las cuatro, porque se enmarca entre los últimos coletazos del verano y porque desde principios de diciembre ya se engloba en la programación especial de Navidad, a caballo entre otoño e invierno. Pero eso no significa, ni mucho menos, que no contemos con un amplísimo abanico de propuestas para este trimestre porque seguimos ofreciendo de todo y para todos y con especial cariño siempre hacia los creadores y artistas almerienses. Una programación que tiene como eje principal nuestro compromiso con los valores que transmite la cultura, entendida no sólo como entretenimiento sino como uno de los motores para el desarrollo sostenible de la ciudad, que genera empleo y moviliza a los ciudadanos. Este Otoño Cultural supone la reanudación de citas que descansan en verano, como el Cine Club, el Programa Estable de Teatro Aficionado, el ciclo Delicatessen o Educateatro, que tienen seguidores muy fieles. Y como platos estrellas tendremos la edición número 31 del Festival Internacional de Jazz ‘AlmeríJazz’, que cuenta con una reconocida reputación, la segunda edición del Festival Nacional de Comedia Almería o el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, que organiza la Diputación Provincial y que cuenta con una amplia colaboración municipal. Las caras más conocidas serán las de Faemino y Cansado, Revólver y Martita de Graná, pero las propuestas culturales son abundantes, a gusto de un público heterogéneo que, seguro, llenará las butacas y arrancará aplausos cada noche. ¡Os esperamos! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 34 artículos Todos los firmantes