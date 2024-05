Almería Ousman Umar da una lección de vida en la UAL sobre la dureza del proceso migratorio Este emprendedor social y fundador de la ONG NASCO Feeding Minds ayuda a que otros jóvenes no pasen lo mismo que él. Salió de Ghana siendo un niño, cruzó el Sáhara a pie, el mar en patera y vio morir en el camino a la mayoría de sus compañeros de viaje, entre ellos a su mejor amigo. Recorrió 21.333 kilómetros para llegar a Barcelona cruzando 8 países y tardó 5 años en hacerlo. Su lema es: “Hay que alimentar las mentes, no lo estómagos’ lunes 13 de mayo de 2024 , 16:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Universidad de Almería ha tenido este lunes una visita muy inspiradora y emotiva en el marco del programa de Experiencias Profesionales de la Universidad de Almería, en su modalidad Foro Líderes. Ousman Umar es emprendedor social y fundador de la ONG NASCO Feeding Minds. El acto ha sido presentado por el delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, Miguel Pérez Valls. “La visita de Ousman Umar a la UAL se enmarca dentro del proyecto Foro Líderes que la UAL desarrolla para la comunidad universitaria. El objetivo de este programa es acercar a los universitarios a figuras que les puedan inspirar para el desarrollo de su actividad profesional y desarrollar competencias que están más allá de los libros, con el fin de que levanten la vista y miren al futuro descubriendo nuevas vocaciones e inspiraciones y nuevas metas”. Objetivos más que conseguidos en esta jornada tras escuchar la ‘Historia de una vida’ de Ousman Umar. Su proyecto vital es ayudar a que otros jóvenes no pasen lo mismo que él. Salió de Ghana siendo un niño, cruzó el Sáhara a pie, el mar en patera y vio morir en el camino a la mayoría de sus compañeros de viaje, entre ellos a su mejor amigo. Recorrió 21.333 kilómetros para llegar a Barcelona cruzando 8 países y tardó 5 años en hacerlo. El conferenciante ha agradecido a la UAL contar con él para esta charla. “Es una gran oportunidad para compartir mi realidad con toda la comunidad universitaria porque muchas veces nos quedamos solamente con los titulares sobre el proceso migratorio y hoy tengo la oportunidad de poder contar la vida, la historia, de miles y miles de personas que, por desgracia, no llegaron con vida para poder compartir su dolor, su sufrimiento y, sobre todo, el infierno que vivimos los miles de migrantes que intentamos llegar a España”. Después de meses durmiendo en la calle, finalmente fue acogido por una familia. Empezó sus estudios y consiguió trabajo como mecánico de bicicletas. “Lo importante de dar a conocer esta realidad es intentar hacer ver a la gente que cada uno de nosotros podemos cambiar nuestro pequeño entorno, los grandes cambios vienen de dentro. Tenemos que ser conscientes de la situación afortunada que vivimos por estar en este lado del mundo. Muchas veces los jóvenes no se dan cuenta de lo afortunados que son y hoy es un día para que se den cuenta de la realidad y de lo que entre todos podemos hacer para hacer de este mundo uno mejor”. Más del 97 por ciento de sus compañeros murieron en el camino, el desierto, en las cárceles de Libia o en el mar ahogados, “pero cuando llegas a España te das cuenta de que el paraíso soñado no existe como tal. Nunca perdí la esperanza”. En 2012, con sus primeros ahorros, fundó NASCO Feeding Minds con el objetivo de mejorar la educación en su país de origen. “Esta experiencia me ha servido para saber que hay que alimentar las mentes y no el estómago. De ahí nace la ONG que fundé, para intentar dar la mano a otros jóvenes, niños y niñas en Ghana para que no suban a la patera. Hoy, sin apoyo de ninguna institución, conseguimos crear más de 58 colegios para que más de 6.600 estudiantes mañana tengan acceso a la educación para poder alimentar su mente y no subirse a una patera” Ousman Umar ha sido distinguido con el Premio Princesa de Girona Social 2021 que distingue a los jóvenes que han logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos sociales con visiones nuevas y logros tangibles. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

