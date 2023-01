Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar PACMA reclama un mejor mantenimiento de la red ciclista en Almería jueves 12 de enero de 2023 , 11:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dolece de un mantenimiento casi nulo por parte del Consistorio. El Partido Animalista reclama al Ayuntamiento de Almería mejoras en la red ciclista de la ciudad, que, pese a seguir aumentando en extensión. Como afirma Eduardo Milla, coordinador de la formación en la provincia, existen zonas donde circular en bicicleta es arriesgado. “En La Rambla, el carril bici va sobre adoquín y no presenta ninguna pátina antideslizante, siendo muy peligroso circular en días de lluvia por el alto riesgo de caídas", apunta Milla. Además, a la altura de la Salle el firme es completamente irregular, señalan desde el Partido Animalista. PACMA denuncia, además, que en muchas zonas de la ciudad el carril bici se ha convertido en un aparcamiento de vehículos improvisado, como ocurre en la Avenida del Mediterráneo y calles adyacentes como Villa de Artés y Sagrada Familia, donde los protectores del carril bici han desaparecido y el mismo presenta desgaste. La formación animalista señala que en la calle Villa de Artés han desaparecido además unos aparcabicicletas, debido a que los coches estacionaban tan pegados a los mismos que finalmente quedaron inutilizados. En la avenida Padre Méndez, por su parte, solo queda el poste que albergaba el cartel con toda la red de carriles bici de la ciudad. El mantenimiento de las ciclocalles es completamente nulo, estando las señalizaciones horizontales de la Rambla Amatisteros y calle Murcia parcialmente borradas. “La calle Murcia tiene muchísimos adoquines levantados, es un auténtico peligro circular por allí en bicicleta”, asegura Milla. Por último, desde la formación destacan la necesidad de revisiones periódicas de los carriles bici, como sucede en el caso de la carrera del Perú. “No solamente es peligroso por el trazado sinuoso en zig zag, sino que el arbolado crece y obstruye el paso. Es un milagro que no haya habido ningún accidente todavía", apuntan desde PACMA. “Crecer en número de carriles bici es una magnífica noticia, pero sin un mantenimiento adecuado, de poco sirve para llevar a cabo una auténtica revolución en materia de sostenibilidad. La seguridad de ciclistas y peatones debe ser una prioridad”, concluye Milla.

