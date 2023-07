Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Paco Rivas comparte su experiencia sobre ‘Guitarra Creativa’

miércoles 12 de julio de 2023 , 09:38h



La ciudad de Almería se está convirtiendo en el mes de julio de los últimos años en un destino excepcional para la formación musical de primerísimo nivel. Al estelar curso ‘Sonanta’ de Tomatito o al Curso de Técnica Vocal e Interpretación ‘Costa de Almería’ se ha sumado este año unas jornadas de clases magistrales tituladas ‘Guitarra Creativa’, que se desarrollarán desde hoy y hasta el próximo jueves, 13 de julio, en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ tanto en horario de mañana, de 11.00 a 13.00 horas, como de tarde, de 16.00 a 18.00 horas. El curso es completamente gratuito y no es necesaria la inscripción previa.

El objetivo es el de enseñar a los alumnos a desarrollar formas de aprendizaje sobre cómo construir, arreglar o modificar armonías musicales, así como aprender fraseos con escalas, modos musicales e improvisación todo dentro de un orden armónico y melódico y desde el punto de vista de un guitarrista con experiencia y reconocido.

Paco Rivas ha dado la bienvenida a los primeros asistentes consultando sobre sus inquietudes y necesidades durante las jornadas y compartiendo con ellos que “a lo largo de los años siempre me he lanzado a todo. Todo lo que se me ha ocurrido, independientemente del estilo, lo he intentado llevar a la guitarra. Siempre ando pensando en ellas porque primero tenemos las melodías en la cabeza y cómo queremos que suene”.

Esta mañana se ha realizado las presentaciones de rigor de profesor a alumnos y viceversa, y realizado los primeros dictados musicales en conjunto y separados, descripción de armonía y acordes en la guitarra por secciones (mayores, menores, etc), con ejemplos aplicados a los acordes en la guitarra en distintas posiciones, como leer cifrados y reparto de folios con diagramas. Por la tarde, turno para abordar los modos griegos, conexiones y sustituciones de acordes, embellecimientos, práctica de todo lo enseñado en el día con reparto de ejemplos.

La sesión de mañana del miércoles, 12 de julio, contará con el análisis de los acordes alterados y su uso creativo en armonías tradicionales, técnicas de acompañamiento según estilos, desarrollo y práctica de cómo leer cifrados armónicos y reparto de folios con estudios. Por la tarde, realizarán la descripción de melodía e improvisación, solos, escalas según los modos griegos, escalas alteradas, arpegios, progresiones de escalas mayores, menores, pentatónicas… Además se hará visualización virtual de acordes mientras se efectúa una escala en la guitarra y se recomendarán ejercicios.

En la tercera jornada, el 13 de julio por la mañana se practicarán aspectos relacionados con los fraseos, cómo improvisar, lenguaje en las melodías y solos, técnicas de interpretación, con ejemplos de solos y melodías a cargo de Paco Rivas. Y por la tarde habrá jam sessions, que permitirán el repaso de todo lo enseñado, preguntas de los alumnos al profesor y dictados musicales para cerrar el curso.