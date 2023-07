Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Torregrosa: “España no aguanta cuatro años más de Pedro Sánchez”

miércoles 12 de julio de 2023 , 09:32h



El presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, junto a candidatos del PP al Congreso y Senado ha mantenido hoy una reunión en Rioja con alcaldes y portavoces de la comarca Filabres-Tabernas-Bajo Andarax en la que la candidata al Congreso, Maribel S. Torregrosa, ha destacado que “España no aguanta cuatro años más de Pedro Sánchez”, por eso ha pedido a todos que el domingo 23 de julio “vayamos a votar masivamente a Feijóo para lograr el cambio que tanto se necesita”

Maribel S. Torregrosa ha apelado a la necesidad de movilizar a todos los vecinos de cada localidad. “Si Pedro Sánchez ha convocado las elecciones un 23 de julio no ha sido casualidad, ha sido porque quiere que no vayamos a votar, y nosotros le vamos a demostrar que eso no va a ser así, vamos a animar a cada uno de los almerienses a ir a votar por la mañana porque es fundamental para tener un Gobierno que deje de mentir a los españoles y solucione sus problemas”, ha afirmado.

La candidata popular ha explicado a los alcaldes y portavoces que “formáis parte del mejor partido de España” y ha pedido responsabilidad porque aunque las encuestan favorecen en estos momentos al Partido Popular “no hay nada hecho hasta que los votos se depositen en las urnas”.

Junto a ella, el presidente del PP de Almería, Javier A. García, ha advertido que “nuestro objetivo es que Almería sea una de las provincias que más aporte para que Feijóo pueda ser presidente del Gobierno de España” y para lograrlo ha pedido máxima implicación a todos los cargos del Partido Popular y ha recordado tanto a alcaldes como a concejales la importancia de poder contar con un Gobierno en España que se preocupe y ocupe de los problemas de los almerienses como está haciendo Juanma Moreno en la Junta de Andalucía.

Por su parte, Miguel Ángel Castellón ha señalado que a pesar del calor es importante que en los pocos días de campaña que quedan el mensaje del Partido Popular llegue a cada rincón de la provincia porque solo de esta forma y movilizando a los almerienses lograremos cuatro años de un gobierno responsable que velará por el interés general de España y de los españoles y no por mantenerse en el sillón como ocurre actualmente con Pedro Sánchez.

Finalmente, la alcaldesa de Rioja, Olga González ha señalado que tras mucho esfuerzo el Partido Popular ha logrado gobernar en el municipio y ha agradecido el respaldo que siempre ha tenido por parte de la dirección y de la gran familia del Partido Popular de Almería.