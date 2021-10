Padules se echa a la calle para disfrutar de la Recreación de la Paz de las Alpujarras

domingo 10 de octubre de 2021 , 18:31h

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha participado en la inauguración de la octava edición que se aplazó la pasada primavera a causa de la pandemia





Padules celebra este fin de semana la octava edición de la Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras. Esta mañana, a las 10.00 horas, han ido llegando los participantes en este evento al campamento, ubicado en una explanada a pocos metros del casco urbano. Desde allí, se ha llevado a cabo un desfile de tropas desde la entrada del pueblo hasta la plaza de la Iglesia, donde han sido recibidos por las autoridades.



Mucho público en las calles de Padules para recibir a las tropas, ya que había ganas de volver a vivir esta Recreación ya que el año pasado no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia. En la plaza de la iglesia, se ha llevado a cabo la exhibición de dos bailes propios del siglo XVI.



Antonio Gutiérrez, alcalde de Padules ha dado la bienvenida al público y ha explicado que “hoy recreamos un hecho histórico que aconteció en Padules hace más de 400 años”. Gutiérrez ha recordado a tres personas que en vida participaron activamente en la Recreación y que han fallecido. “Quiero recordar a Presen, una mujer que desde el principio se integró con nosotros y se hizo sus propios trajes. Quiero tener un recuerdo para Francisca Ruiz, una mujer que comenzó con la Recreación histórica cuando tenía 80 años. Incluso durante dos años llegó a vestirse. Se ha ido y la echamos de menos. Y por último, recordar a Andrés Muñoz, durante años teniente de alcalde de Padules e impulsor de esta Recreación que siempre estuvo colaborando. Os echamos mucho de menos”, ha recordado el regidor de Padules.



Gutiérrez también ha agradecido a la Diputación de Almería su apoyo para esta Recreación. “Si no fuese por la Diputación esta Recreación no podría ser posible. Aparte del apoyo económico también es fundamental el apoyo y la implicación del personal del área de Cultura. Por eso les doy las gracias”. Gutiérrez ha recordado que este año el programa se ha visto aunque ha avanzado que “el año que viene, en mayo, volveremos con más fuerza”.



Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha subrayado el gran trabajo que hacen en Padules y sus vecinos. “Esta Recreación se puede celebrar gracias a la gente de Padules, sois gente que habéis apostado por est evento como una forma de recuperar nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura”.



En este sentido, Manuel Guzmán ha subrayado que “desde Diputación lo único que hemos hecho ha sido ayudar y echar una mano cuando ha sido necesario, pero el gran éxito de esta Recreación se debe principalmente a todos ustedes”.



El diputado de Cultura y Cine también ha elogiado el rigor de esta recreación gracias a la participación de los grandes estudiosos, historiadores, sastres, etc que han sabido plasmar como era la vida en el siglo XVI. “No hay que olvidar que esta Recreación Histórica de Padules tiene una repercusión internacional y atrae a personas desde muchos otros países. Tengo que reconocer la valentía que se ha tenido en Padules para llevar a cabo este evento, que aunque no se celebró en mayo, ahora se está llevando a cabo y con un gran éxito”.



Tras la apertura oficial de la Recreación, las tropas se han dirigido al Campamento donde se ha dado inicio a las actividades, como ejercicios militares (picas, esgrima, formación, etc.), cocina del siglo XVI, así como Costura y corte de la época, Prueba del Armero a los tercios, de armaduras, morriones, Tiro de arco, pequeñas escaramuzas, toque de tambores con los moriscos y distintas labores y trabajos de la vida cotidiana en el siglo XVI.



A las 17:30 horas en la plaza de la Iglesia actúa el grupo de música antigua Hexacordo. Este grupo nace en 2003 con el propósito de reconstruir e interpretar la música renacentista y barroca con instrumentos reproducciones de los originales y bajo los actuales criterios histórico-musicológicos. Mañana, domingo a las 10 horas se abrirá el campamento siguiendo con la vida militar y cotidiana. A las 11:30 horas, habrá una exhibición de bailes del siglo XVI con el grupo de Canarias Adhica, junto al grupo de Padules dirigidos por Marian de Eli. A las 13 horas se clausura el campamento.



La Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras recrea un episodio de la historia. Un importante hecho que sucedió en Padules hace más de 400 años, cuando Al Habaqui, capitán del autoproclamado rey de los moriscos, Muley Abdallah Abén Boo, rinde armas y bandera ante Don Juan de Austria, capitán y hermanastro del Rey más poderoso de ese tiempo, Felipe II. Este hecho histórico según los cronistas Ginés Pérez de Hita y Mármol de Carvajal se desarrolla en el campamento cristiano situado en el Real de Los Padules del Andarax.