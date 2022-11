Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Panem et circenses Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por jueves 10 de noviembre de 2022 , 10:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hace unos días el artista almeriense “Tomatito” deleitó a los asistentes con un magnífico recital de guitarra flamenca. Hasta aquí no hay ninguna noticia que exceda de una crónica en clave cultural. Lo verdaderamente alucinante es el motivo que justifica este recital celebrado en Carboneras: festival a cambio de la Central. El Gobierno de España decidió en el peor momento posible el desmantelamiento de la Central Térmica de Carboneras. Esta central de ciclo combinado era una de las más importantes de la cuenca mediterránea. No sólo era destacable en la generación de energía eléctrica, sino en las medidas implementadas recientemente para evitar la contaminación atmosférica por emisiones de CO2 y NOx. Las citadas medidas técnicas supusieron una inversión de 200 millones de euros, aunque esto no fue suficiente para que el gobierno continuara con sus planes de transición ecológica y otros disparates bajo la bandera ecologeta. Mientras Sánchez decidió el desmantelamiento de la Central Térmica de Carboneras, Alemania puso en marcha una nueva central térmica con similares características a la almeriense, pero sin los filtros antipolución. Además, recientemente Alemania ha tenido que desmontar ocho aerogeneradores en la localidad de Lützerath. Estos molinos molestaban para ampliar la extracción de carbón que alimenta varias centrales térmicas germanas. En fin. Y llegamos al cachondeo y la fiesta. Dejamos al margen aspectos técnicos, medioambientales, económicos y sociales. Ahora lo que toca es, como hacía Franco, entretener a la población para sosegarla y anestesiarla con juegos florales, futbol y toros. Futbol hay casi todos los días; los toros están prohibidos por los progresistas ecologetas y los juegos florales se gestionan desde el ministerio que promociona la forrascá femenina y otras “sutilezas” erótico sexuales. Ahora, el Gobierno de España ha encomendado a la directora del Instituto para la Transición Justa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para lanzar el proyecto Dinamiz-ARTj. Esta cosa es como una “operación triunfo”, pero en cutre. Buscan, según el alcalde carbonero, “jóvenes artistas que nos ayuden a dinamizar la actividad cultural en municipios de Transición Justa”. Es decir, se cargan la mejor central térmica de Europa; lo hacen en el peor momento; ofrecen alternativas de escasa eficacia e insisten en la ruina energética con la desaparición de la energía nuclear y la proliferación de molinos y huertos solares… y te dan un remedo de Manolita Chen. Pero no hay problema. Mientras el Gobierno de España se afana en socavar el presente y futuro energético, ¡vengan recitales, fiesta y cachondeo!… que mañana Dios dirá. Y lo peor es que esto es noticia sin el más mínimo atisbo de rubor. ¡Cojonudo! Ya tenemos el mejor modelo para enjugar nuestras desgracias con el sistema empleado por los emperadores Vespasiano y Tito: Panem et circenses. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

