Capital Paola Laynez asiste al concierto del coro de la UAL con el que el Centro Municipal de Acogida domingo 19 de diciembre de 2021 , 09:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana destaca el espíritu navideño con el que el centro, con capacidad para 90 personas y módulo familiar, dota a todas sus actividades durante tres semanas La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha asistido al concierto que el coro y la banda de la Universidad de Almería (UAL) ha ofrecido en el Centro Municipal de Acogida como primero de los actos de un programa de Navidad que se desarrollará a lo largo de las tres próximas semanas y que “tiñe de espíritu navideño” todas las actividades que se realizan en esta dotación con capacidad para 90 personas y módulo familiar. “Atendiendo a todas las medidas de prevención frente al COVID, los usuarios del Centro Municipal de Acogida participan en distintas actividades que incluyen desde el concierto de villancicos hasta las cenas de Nochebuena o Nochevieja, además de la visita de los Reyes Magos o el cine navideño que se programa en las instalaciones”, apunta el director, Juan José Martínez Crisol. Tanto él como la concejala entregaban este miércoles al director del coro universitario, Juan Rafael Muñoz, un obsequio con el que, en nombre de los usuarios del Centro Municipal de Acogida, se quiere agradecer el concierto, de casi dos horas, que ha ofrecido el coor y la banda de la UAL en los jardines de esta dotación que acostumbra a dar la bienvenida a la Navidad con estos villancicos. Los usuarios, el personal y téncicos del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, además de la propia concejala, pudieron disfrutar de un amplio repertorio de música navideña que llegó acompañado de una merienda en el exterior del centro, “único de estas características en la provincia de Almería”. Atención integral y actividades navideñas Y es que el centro es “mucho más que un techo”, asegura la concejala, que recuerda cómo la atención que se ofrece a los usuarios es “integral” a lo largo de todo el año y, “en estas fechas en concreto, el centro se vuelca en hacer la estancia más agradable con la organización de todo un programa de actividades especiales que se complementa a las habituales”, explica Martínez Crisol. Y si el concierto de villancicos ha sido el primero de los actos, estos días se van a suceder desde el adorno de árboles de Navidad, a la instalación de belenes para pasar, a partir de la semana próxima, a celebrar de forma especial las comidas y cenas de en las fechas más señaladas. El Centro Municipal de Acogida es cita ineludible del alcalde todas las Nochebuenas y Nocheviejas, “siempre que el COVID lo ha permitido”. Y es que, las medidas de prevención frente al coronavirus están muy presentes en el día a día del centro, señalan desde el área. De hecho, si bien la capacidad es de 90 usuarios, se reservan varias estancias por si hubiera que aislar a alguno de los usuarios. Las actividades se desarrollan siempre que es posible en la zona exterior y se mantienen el resto de medidas preventivas señaladas por las autoridades sanitarias. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

