Capital El Ayuntamiento amplía en una hora el cierre de establecimientos por Navidad domingo 19 de diciembre de 2021 , 09:50h

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha dictado un Bando que recoge además la autorización para ampliar en dos horas el horario de cierre para la Nochevieja El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha emitido un Bando municipal por el se amplía en una hora el horario de cierre de los establecimientos públicos (actividad hostelería) del término municipal Almería, ampliación autorizada con ocasión de las fiestas de Navidad y que se extenderá desde el día 22 hasta el 30 de diciembre de 2021 y desde el 1 al 6 de Enero de 2022. Además de lo anterior, el Bando viene a autorizar la ampliación en dos horas el horario de cierre de los establecimientos públicos del término municipal de Almería, para la Nochevieja de 2021. Los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ampliación del horario con motivo de la celebración de las fiestas citadas son los que cuenten con licencia municipal de apertura presentada para actividad de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, bares con música y pubs), siempre y cuando no se produzca alteración en las condiciones de la misma. La prolongación del horario permitido de cierre debe respetar en todo caso las demás condiciones de funcionamiento de los establecimientos destinatarios de la misma legalmente establecidas, tanto en la normativa aplicable como en las correspondientes licencias municipales de apertura. El Bando, rubricado por el alcalde ayer viernes, 17 de diciembre, se encuentra a disposición de los ciudadanos a través de la web municipal www.almeriaciudad.es

