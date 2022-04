Capital Paola Laynez felicita a la comunidad gitana en su día viernes 08 de abril de 2022 , 18:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agradece a los colectivos “su predisposición a trabajar y colaborar siempre” La concejala de Familia asiste a los actos organizados por el Día del Pueblo Gitano en Los Almendros y aboga por dar visibilidad a un pueblo, “con grandes valores y cultura, presente desde siempre en la historia de Almería” La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a la comunidad gitana en su día y ha agradecido a los colectivos organizadores de los actos celebrados este viernes en el edificio municipal de Los Almendros “su predisposición a trabajar y colaborar siempre con el Ayuntamiento”. Laynez ha asistido a la lectura del Manifiesto que, por el Día del Pueblo Gitano, han leído las asociaciones que forman parte del Foro de Los Almendros. Asociaciones como Camelamos Naquerar, Cruz Roja, AFIM 21, Eracis Almería, La Liga Almeriense de la Educación, Fundación Secretariado Gitano, Creciendo Educando, Innova Almería, Asociación Pétalo de Almendro o la Hermandad Gitana de Andalucía, entre otras, que han elaborado un programa para “dar visibilidad a la comunidad gitana”. Un propósito en el que colabora el Ayuntamiento, ha subrayado la concejala de Familia, quien ha insistido en la importancia de dar a conocer los valores familiares del pueblo gitano, el respeto por la familia y los mayores, además de su cultura. “El pueblo gitano cuenta con grandes valores y una cultura siempre presente en la historia de Almería”, ha recalcado. Colaboración institucional En este marco, Paola Laynez ha abogado no sólo por dar visibilidad a este pueblo, sino por colaborar desde el Ayuntamiento con él para darlo a conocer, promover su cultura y apoyar las actividades organizadas desde diferentes colectivos almerienses. Por lo pronto, este 8 de abril, el Centro de Integración Social de Los Almendros ha acogido un acto con la bandera gitana bordada enlazada con literatura gitana, la lectura del himno de la mujer gitana y una exposición fotográfica, además, de una muestra sobre el ‘Derecho a tener matices’, la ceremonia del río, y la proyección de un vídeo sobre cómo se sienten los gitanos con entrevistas a mujeres, hombres y jóvenes del barrio de Los Almendros. Y es que, tal y como han señalado los participantes, el Día del Pueblo Gitano celebra la cultura gitana, un arte y una tradición que han transcurrido de forma paralela a a la historia de Almería y Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

