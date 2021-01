Capital Paola Laynez se reúne con la Fundación Poco Frecuente viernes 29 de enero de 2021 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ofrece la colaboración del Ayuntamiento para visibilizar su labor







La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha ratificado el compromiso de seguir apoyando a esta asociación que ayuda a quienes sufren una enfermedad rara y a sus familias



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, se ha reunido con parte de la Junta Directiva de la Fundación Poco Frecuente para trasladarles “el compromiso municipal de seguir colaborando con esta asociación que ayuda a quienes padecen una enfermedad rara y a sus familias”.



En este encuentro, en el que han participado María del Mar García Beltrán y Miguel Ángel García Estepona, presidenta y vicepresidente de la asociación, Laynez ha querido agradecerles su “extraordinaria labor” y les ha manifestado la voluntad que existe desde el Consistorio de “continuar estrechando lazos, más aún en estos momentos tan difíciles a causa del COVID”, por lo que les ha tendido la mano a colaborar en cualquier proyecto que emprendan. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

