Almería La formación medioambiental, eje de la 19ª edición del Concurso Digital Infantil de Aqualia viernes 29 de enero de 2021 , 10:07h

Este año se centra en dar a conocer los ODS de Naciones Unidas y su agenda 2030, haciendo especial hincapié en el ODS6, "agua limpia y saneamiento"

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebró el 26 de enero, Aqualia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, ha presentado la 19ª edición de su Concurso Digital de Dibujo Infantil, en el que colabora el Ayuntamiento de Almería. Esta fecha resulta especialmente adecuada, ya que este día tiene como principal objetivo identificar la problemática ambiental, tanto global como local, y crear conciencia en cuanto a la necesidad de fomentar la mayor participación social posible para conservar y proteger el medioambiente.



En la actual situación de emergencia sanitaria los desafíos ambientales que afrontamos han quedado relegados a un segundo plano. Pero cuestiones como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad se mantienen presentes. En este contexto, el certamen de 2021 sigue la línea marcada por la edición anterior, con el objetivo de dar a conocer y explicar, de forma lúdica y sencilla, qué son los ODS y la Agenda 2030 de la ONU. Los personajes principales, Aqual y ODS6, fueron, junto con los niños, los protagonistas de la historia en la que se buscaba su implicación como “Guardianes del Agua” para ayudar a mejorar el Mundo.



Bajo el paraguas de la Agenda 2030 y los ODS, Aqualia quiere llegar a todos los escolares a través de la promoción de herramientas digitales, fortalecer su rol pedagógico en la educación medioambiental y en un consumo consciente del recurso.



Este año y, desde el mismo site www.aqualiayods6.com, los dos personajes protagonistas,-Aqual y ODS 6-, pedirán la colaboración de los más pequeños para que, juntos, puedan frenar la crisis mundial del agua que hace que el Planeta se vaya secando poco a poco. De ahí el lema del certamen “Aqual y ODS 6: rumbo al planeta 2030”.



Los niños participantes tendrán que crear su propio Planeta 2030 en el lienzo del dibujo que diseñen. Para empezar habrán de responder correctamente a dos preguntas relacionadas con la gestión del Ciclo Integral del Agua y los ODS. Después, irán pasando de una etapa a otra demostrando sus conocimientos.





El reto de formar sobre la importancia del agua

El Concurso Digital de Dibujo Infantil es ya un referente nacional en educación en valores. Cuando se empezaba a hablar de la sostenibilidad de los recursos hídricos, Aqualia se planteó el reto de poner en marcha una acción completa que implicara y sensibilizara a todos sus grupos de interés, poniendo en valor el rol pedagógico que, como empresa gestora de este recurso, podía desempeñar.



Así nació el Concurso Digital de Dibujo Infantil que, hoy día, es algo más que un certamen. En estos 19 años ha conseguido formar a varias generaciones en la importancia del agua y el trabajo que hay detrás de abrir el grifo y contar con agua de calidad. Porque lo que se aprende y se interioriza de niño, no se olvida. Solo en la edición 2020 y, a pesar de la pandemia, se presentaron más de 6.600 trabajos y proporcionó más de 3.800 horas de formación digital.



Pero el Concurso no incide solo en aspectos relacionados con la gestión del agua. También busca concienciar acerca del consumo consciente: cómo nuestras decisiones y hábitos cotidianos influyen en la evolución de los problemas medioambientales que afrontamos y tienen repercusiones socioeconómicas para todos.



Pueden participar en el certamen los niños y niñas de 3º y 4º de Primaria y los colegios que podrán optar al premio de forma colectiva, en los municipios en los que Aqualia presta servicio.



El Concurso, además de en España, se convoca en Portugal, donde Aqualia gestiona el Ciclo Integral del Agua en varias localidades. Por primera vez se convoca también a los alumnos de los trece municipios que Aqualia gestiona en los departamentos de Córdoba y Norte Santander (Colombia). Los niños tienen hasta el próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para diseñar y presentar sus creaciones.



Los participantes optan a conseguir 10 premios individuales, 10 Tablet Samsung 10”, una para cada niño ganador; 250 premios para los niños finalistas, consistentes cada uno de ellos en un reloj smartwatch; y 1 premio colectivo para un colegio, consistente en una tarjeta de 1.000 euros para material educativo. El nombre de los ganadores se difundirá, a partir del 15 de abril, a través de la web de Aqualia (www.aqualia.com), en la propia web del Concurso, en todas las oficinas de Aqualia y a través de la cuenta de Twitter @aqualia .



El Concurso Infantil, en el que hasta ahora han participado 250.000 alumnos, se enmarca en el conjunto de iniciativas que regularmente desarrolla Aqualia con colegios, institutos y centros universitarios para darles a conocer las fases de la gestión del Ciclo Integral del Agua y educar en un uso y consumo más responsable de este recurso. De esta manera Aqualia asume la responsabilidad que tanto las administraciones públicas como las entidades gestoras del agua tienen para inculcar y educar en el buen uso del agua.



Además, a través de iniciativas formativas e informativas, la compañía también responde a las demandas de sus grupos de interés, manifestadas en el proceso de materialidad estratégica (escucha) y que se tienen muy en cuenta a la hora de elaborar herramientas como el Informe de Sostenibilidad anual.

