Economía Papelería y oficina a un click lunes 04 de octubre de 2021 , 14:39h

Cualquier empresa, independientemente de cual sea su tamaño, así como cualquier autónomo se dedique a lo que se dedique, tiene una serie de gastos fijos, entre los que se encuentran los relacionados con la papelería. Y en un momento en el que hay que mirar cada euro que se gasta, pero también cuando es imprescindible no perder el tiempo para dedicarse a lo realmente importante, hay que observar con atención cualquier posibilidad de ahorro. Por eso existe selfpaper.com, una web dedicada de modo íntegro a la papelería y el material de oficina, que permite localizar cualquier producto que necesitemos sin movernos del sillón, y a la vez consultar una gama muy amplia de material, con distintos precios, para comprar de manera sencilla y rápida aquello que precisamos. En el mundo de las papelerías es cierto que abundan este tipo páginas, pero difícilmente vamos a localizar una que esté especializada en máquinas de oficina, como pueden ser impresoras, plastificadoras, encuadernadoras, guillotinas o cizallas, pero también otras menos habituales como purificadores de aire e ionizadores, contadores y detectores de billetes, o accesorios TPV, incluso proyectores, y todo eso sin olvidar esas otras de pequeño tamaño pero igualmente imprescindibles, como son las etiquetadoras, las perforadoras, o las calculadoras, por ser más exhaustivos. Pero para hacer una buena compra hay que comenzar siempre por saber qué se quiere y para qué, porque eso es lo que más nos va a ayudar a ahorrar, y no el precio en sí. Por ejemplo, si vamos a hacer un uso ocasional de una plastificadora, es absurdo pagar por una de uso intensivo profesional, y del mismo modo, si tenemos previsto utilizarla con mucha frecuencia, no debemos adquirir una doméstica. En el primer caso habremos gastado más sin necesidad de hacerlo, y en el segundo caso, nos veremos abocados a averías por someterla a un exceso de trabajo. Eso mismo es aplicable a las destructoras de papel, por referirnos a otra máquina de uso común y que a veces da problemas por lo ya mencionado. Tenemos que preguntarnos qué ritmo de trabajo vamos a darle, si solo serán folios, si será un material más grueso tipo cartulina, o si queremos que destruya también tarjetas de plástico, o cual es el grosor que necesitamos que tenga el papel final. Todo ello va a determinar el precio, y tan importante es no gastar de más al comprar, como no gastar de menos ahora y sufrir después las consecuencias por no hacernos con el producto adecuado. Estos consejos son aplicables al mobiliario de oficina que también se puede encontrar en esta página web, desde las sillas a las mesas, o los archivadores, las escaleras plegables, estanterías… en fin, una serie de elementos que son necesarios, pero que también debemos valorar el uso que le vamos a dar antes de adquirirlos. En este punto sí debemos destacar algo en lo que no debe ahorrarse ni un céntimo: la mesa y la silla. Puede parecer una tontería, pero para quienes pasan entre seis y diez horas sentados, tener la postura adecuada es imprescindible por motivos de salud, pero también por motivos de productividad. Si no estamos cómodos, nuestra espalda nos dolerá ahora y mucho más en el futuro, y probablemente nos levantemos con frecuencia. Ninguna de estas cosas es buena. Si estos consejos son aplicables básicamente a las máquinas de oficina, también es bueno tenerlo presente a la hora de comprar otro tipo de material, desde los folios a los bolígrafos o la cinta adhesiva. Por último, y en aras de rentabilizar nuestro tiempo, es bueno que podemos seleccionar y comprar on line, y con la garantía de poder llamar por teléfono y consultar directamente con el proveedor.

