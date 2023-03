Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Para Ciudadanos el mapa ferroviario de Andalucía es ejemplo "de la ineficacia" del bipartidismo

jueves 09 de marzo de 2023 , 14:00h

El presidente de CS Andalucía, Andrés Reche, inaugura la sede electoral de la formación liberal en la capital almeriense junto a Rafa Burgos, candidato a la Alcaldía de Almería y coordinador de CS en esta provincia





“El mapa ferroviario de Andalucía es un claro ejemplo de la ineficacia de la gestión del PP y del PSOE en esta tierra”. Así lo ha aseverado el presidente de Ciudadanos (CS) en Andalucía, Andrés Reche, en su visita a Almería con motivo de la inauguración de la sede electoral que ha dispuesto el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital, Rafa Burgos, para atender y escuchar a los ciudadanos. “Es la primera visita que realizo tras la presentación del comité andaluz y es un orgullo hacerlo para respaldar a Rafa Burgos, la alternativa liberal en Almería”, resaltando que “esta ciudad, esta provincia es el paradigma del engaño al que la ha sometido PP y PSOE”. “Y vienen a deciros que no tenéis que tener complejos, faltaría más. Los almerienses no tienen complejos, tienen hartazgo de que no se apueste por el verdadero potencial de esta provincia”.

Reche ha advertido de que “volveremos a escuchar licitaciones, adjudicaciones, pero la gestión del bipartidismo evidencia otra realidad bien distinta”. De esta manera, ha puesto como ejemplo “la eterna promesa del AVE”. “Los almerienses llevan más de dos décadas escuchando fechas, pero la realidad es que apenas hay 30 kilómetros construidos, por lo que dudamos mucho de que esté listo para 2026”, ha descrito el dirigente de CS. Con la situación del AVE en Almería y de la deficiencia ferroviaria que padece esta provincia, “con proyectos que no se tienen en cuenta”, como el Cercanías para el Bajo Andarax o para la zona Poniente, el presidente de la formación liberal en Andalucía ha he hecho un recorrido por la comunidad para exponer “la carencia ferroviaria a la que nos están sometiendo”. “Las mentiras continuas del PP y PSOE han llevado a que nuestra comunidad sufra desigualdades severas respecto a otras regiones”, ha afirmado.

En ese recorrido por Andalucía, Reche ha recordado “esa odisea para comunicar Almería con Granada”. “Jaén y Huelva están defenestradas”. Junto a ello, se ha referido a la “historia interminable de la línea entre Algeciras-Bobadilla” o “la llegada del Metro al centro de Málaga, primero fue para la Feria de Agosto de 2022, luego para Navidad, ahora dice Bendodo que para Semana Santa, seguro que algún día acertará”. “Si nos vamos a Córdoba, las conexiones en la provincia son verdaderamente deficitarias”. “Y, en Sevilla, tuvo que llegar CS para que se hablara de la Línea 3, es la única gran ciudad europea que sólo cuenta con una línea de Metro”. “La fotografía ferroviaria de Andalucía es la mejor hemeroteca para demostrar esa ineficacia, esa mala gestión de PP y PSOE, esas promesas que no llegan”, ha expresado.

El candidato de CS a la Alcaldía de Almería, Rafael Burgos, ha animado a los almerienses a tener la sede electoral “como punto de encuentro, de debates, de aportar ideas, porque estamos dispuestos a escuchar a todos y todas las almerienses”. Junto a ello, el dirigente de CS en esta provincia ha agradecido el respaldo de su presidente en Andalucía y ha ratificado la denuncia que ha hecho Reche sobre el panorama ferroviario, “ya está bien, en Almería no queremos promesas, queremos hechos, y menos ‘y tú más’, que tenemos mucho que aportar”.