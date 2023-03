Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Paradas de bus en el Levante en las que habrá mejoras jueves 16 de marzo de 2023 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Fomento actuará en siete paradas de Carboneras, Los Gallardos, Mojácar, Cuevas de Almanzora, Pulpí, Vera y Villaricos La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por 261.859 euros a la empresa Construcciones de Obras y Edificaciones Monteagud las obras de mejora de la accesibilidad de siete paradas de autobuses interurbanos de municipios del Levante almeriense: Carboneras, Cuevas de Almanzora, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Vera y Villaricos. Estas paradas han sido seleccionadas por atender a municipios de pequeña y mediana entidad cuya ubicación o población generan una alta demanda y carecen de instalaciones adecuadas para la prestación del servicio. La delegada territorial de Fomento en Almería, Carmen Belén López, ha resaltado la labor desarrollada por el Gobierno andaluz por la mejora de las conexiones con las líneas del Levante de la provincia. López Zapata ha explicado que “tras detectar las necesidades que existían en los municipios de esta comarca desde la Consejería de Fomento se ha actuado con el objetivo de hacer más accesible estas paradas de municipios de gran afluencia de vecinos del Levante y de turistas, principalmente durante los meses de verano” Esta intervención es fruto de un estudio previo de las necesidades de cada parada de autobús, con el que se ha podido hacer una selección de aquellas que no cumplían al cien por cien los párametros de accesibilidad universal. Esta actuación, financiado al 80 por ciento por fondos europeos Feder, busca la mejora tanto de la accesibilidad como de la seguridad de los viajeros, adaptando el acceso al transporte público a la normativa vigente y facilitando la comodidad y la información al usuario. Cada caso se atenderá teniendo en cuenta todas sus particularidades, pero en líneas generales se habilitarán itinerarios peatonales hasta las paradas mediante pasos de peatones, vados o pavimento tacto-visual. También se instalará un módulo completo de marquesina con banco, iluminación y apoyo isquiático e información adaptados. De igual manera, se incluye otras obras como la mejora de la accesibilidad del autobús, la adecuación de las dársenas con marcas viales o la renovación de la señalización. La accesibilidad se garantizará mediante la eliminación de vegetación, mobiliario u objetos que impidan la visibilidad, así como con la reserva de un espacio específico que funcione como dársena con sus cuñas de aceleración y desaceleración que eviten las interferencias con el tráfico de paso. También se plantea, como en el caso de las marquesinas de Carboneras y Vera, un cambio de ubicación de la parada dado que su emplazamiento actual no propicia ni itinerarios accesibles a peatones o vehículos. La diversidad de circunstancias encontradas llevan a propuestas de mejora dispares en función del espacio disponible y las circunstancias de la calle de la parada. Estas actuaciones vienen a consolidar el trabajo realizado por la Junta de Andalucía para la mejora y modernización del acceso al transporte público. La Delegación Territorial de Fomento en Almería lleva desde mediados del pasado año renovando las paradas de 35 municipios de la provincia gracias a un contrato de suministro de 349.971 euros que ha permitido la instalación de 46 nuevas marquesinas y 5 postes Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

