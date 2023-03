Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Silenciodanza lleva a Vera su canto a la figura de Marga Gil Roësset con ‘A-marga’

jueves 16 de marzo de 2023 , 18:49h

La Red Andaluza de Teatros Públicos de la Consejería Turismo, Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, programa en colaboración con el ayuntamiento de Vera la puesta en escena de ‘A-marga’ de Silenciodanza, un trabajo de Nieves Rosales que rescata la vida de Marga Gil Roësset, una de las ‘sin sombrero’ y otra de las grandes olvidadas de la historia. La compañía, recientemente ganadora del Premio Ateneo de Teatro, recibirá al público el viernes 17 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Ciudad de Vera, con entradas a la venta en www.giglon.com.

Rosales se topó por casualidad con la historia de esta mujer, con gran talento para la escultura y la pintura. “De ella me llamó la atención que no tuviese miedo y, solamente eso, ya me merecía volver la vista a ella. No cuento más porque me gustaría sorprender al público” ha asegurado la bailarina. En sus trabajos anteriores ha indagado en otras mujeres y se ha preguntado qué les ha pasado históricamente a ellas y por qué han sido olvidadas, línea que sigue investigando y siendo fuente de inspiración para la malagueña.

A nivel dramatúrgico ‘A-Marga’ es un trabajo más personal formado sobre un diario que esta artista escribió durante un mes. Trasladar esto al escenario ha sido complejo y un reflejo más de cómo texto y danza se fusionan a la perfección. El componente musical vuelve a ser una constante de la compañía con el chelista César Jiménez. Juntos han desarrollado un tándem decidido que promete introducir de lleno al espectador en esta historia.

La necesidad de estructurar un discurso propio a partir de la danza levanta los cimientos de Silenciodanza en 2010. Trabajar desde el miedo, el desequilibrio o la inseguridad acerca a los sentimientos más básicos del ser humano, allí donde la compañía encuentra los espacios de su lenguaje. Nace con la intención de buscar lo perdido, de encontrar respuestas y esperanza para ahondar en la fina línea que separa la danza del teatro sin la pretensión de marcar fronteras sino de ir más allá de ellas: saltar la barrera de lo establecido y bailar. La idea de una danza de vanguardia basada en el silencio, la técnica y la interpretación son el eje principal de esta compañía que intenta buscar nuevos horizontes en cada propuesta. La compañía ha trabajado en los principales festivales y ferias de teatro nacionales e internacionales, así como ha recogido numerosos premios por sus montajes. Entre sus últimos reconocimientos se cuentas los dos premios Ateneo de Teatro a Mejor Dirección y Mejor Espectáculo por ‘Las furias’.

‘A-marga’ se abrirá al público almeriense en el Auditorio Ciudad de Vera el 17 de marzo a las 20 horas con entradas a la venta en www.giglon.com. Esta obra forma parte de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos, una iniciativa que difunde las artes escénicas con el objetivo de promover la industria cultural en toda la comunidad en colaboración con los diversos ayuntamientos.