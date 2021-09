Opinión Parálisis en la Junta José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por lunes 13 de septiembre de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Llevamos tiempo advirtiendo de la parálisis en la gestión en la que se encuentra inmerso el Gobierno de Moreno Bonilla y que afecta, sin excepción, a todos y cada uno de los departamentos de la Junta de Andalucía. El resultado de esta inactividad no puede ser más demoledor: miles de millones de euros sin ejecutar para reforzar y mejorar servicios públicos como la sanidad y la educación, ayudas a sectores afectados por el coronavirus congeladas y proyectos que se podrían desarrollar con cargo a fondos europeos sin concretar.



El caos en el que ha sumido a Andalucía el Ejecutivo de Partido Popular y Ciudadanos ha encendido todas las alarmas en estos días tras conocerse que la Junta solo ha ejecutado una ínfima parte de los 1.109 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido al Gobierno andaluz para ayudar a empresarios y autónomos afectados por la crisis de la Covid-19.



Moreno Bonilla y su equipo han intentado justificar lo injustificable para tratar de disculpar que solo hayan gastado 50 millones del total de esta partida, pero la realidad es que otras comunidades autónomas, donde el Gobierno de Pedro Sánchez también ha transferido importantes partidas para este fin, como es el caso de Canarias o Baleares, han sido diligentes y están tramitando las ayudas de manera rápida y eficaz.



Sin embargo, ahí no acaba todo. Las costuras del Gobierno andaluz han quedado también al descubierto en otro asunto de vital importancia: su falta de concreción a la hora de explicar qué va a hacer con los 475 millones que el Gobierno de España le ha transferido para políticas y planes de empleo. La lentitud que en este aspecto demuestra también la Junta de PP y Ciudadanos es agónica, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes van a terminar ejecutando esos planes de empleo son los ayuntamientos, que esperan impacientes desde hace mucho tiempo a que la Junta saque las convocatorias de manera urgente. Y es que son muchos los ciudadanos y ciudadanas que necesitan poder engancharse a un empleo, que no pueden esperar ni un solo día más y que no pueden entender esta desidia estructural que alcanza a todo el Gobierno andaluz.



Moreno Bonilla, que es quien tiene las competencias y los recursos para activar la recuperación económica y la creación de empleo, debe ponerse a trabajar cuanto antes y tomar las decisiones que sean necesarias para que esas inversiones históricas que el Gobierno de España está trasladando a Andalucía no se pierdan y lleguen a todos los andaluces y las andaluzas que las necesitan. José Luis Sánchez Teruel Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario 304 artículos @sanchezteruel Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)