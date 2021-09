Sucesos 4 detenidos con 40 detenciones pillados con una escopeta robada lunes 13 de septiembre de 2021 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el maletero del vehículo en el que viajaban, había encerrado un perro de las razas consideradas como potencialmente peligrosas



Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a tres hombres y una mujer, quienes se encontraban en el interior de un vehículo con una escopeta, la cual figuraba como sustraída en el año 2009 en Níjar. La misma contenía un cartucho en recámara y cuatro más en el depósito.



Durante el desarrollo de un D.E.C -Dispositivo Estático de Control- en la calle Gran Capitán de Almería, un vehículo despertó las sospechas de la Policía Nacional.



Por imperativo policial, del mismo se bajaron los cuatro ocupantes. En el momento en el que uno de los policías intentó acceder al mismo para practicar un registro, uno de los arrestados de manera sorpresiva accedió a la parte trasera, y empuñó una escopeta semiautomática.



Los agentes lograron reducir al agresor y a sus otros tres acompañantes. La escopeta intervenida, una franchi SPL 350 del calibre 12 mm, estaba preparada para efectuar disparos, contando con un cartucho alojado en la recámara, y otros cuatro más en el depósito. Durante el cacheo de los detenidos, la Policía Nacional les intervino 14 cartuchos del calibre 12 mm.



Además, en el maletero del vehículo los detenidos tenían encerrado un perro de una de las razas consideradas como potencialmente peligrosas, por lo que se dio aviso a los servicios municipales, para que se hiciesen cargo del animal.



La investigación policial concluyó que ninguno de los arrestados poseía permiso de armas, y que el arma intervenida figuraba denunciada como sustraída en Níjar en el año 2009.



Los cuatro detenidos, quienes en su conjunto suman 40 detenciones policiales anteriores, han pasado a disposición judicial el pasado día 10 de septiembre, acusados de un delito de tenencia ilícita de armas.

