PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Parques para pasar el día con la familia Escucha la noticia En esta ocasión regresamos con otros dos parques: uno temático y otro acuático. Ambos son unas opciones formidables para olvidar los problemas del día a día y volver a conectar con todos los miembros de la familia. El primer parque del que vamos a hablar se encuentra en Murcia, lo cual facilita el acceso a gente de Andalucía y de ciudades cercanas. El segundo está en Benidorm, una fantástica localidad costera en la que se puede hacer turismo y disfrutar de la playa antes de ir al parque en cuestión. Terra Natura (Murcia) En Murcia hay cantidad de lugares que visitar, como la Catedral de Santa María o el Museo Salzillo, pero no hay ningún lugar mejor para ir con los pequeños que el zoológico Terra Natura, especialmente si hay amantes de los animales en la familia. Este zoo acoge hasta 500 animales de 40 especies, todos ellos cuidados con especial cariño y atención. Hipopótamos, leones, lémures, osos pardos, linces europeos, lobos ibéricos, jirafas y muchas otras especies están repartidos por 165.000 metros cuadrados, y llenan de felicidad a cualquiera que pase a observarlos. Los animales de Terra Natura se organizan en áreas como la Sabana Africana o la Península Ibérica, y reciben tratados especiales y una alimentación específica. La actividad de Safari Nocturno hará sentir a los visitantes del zoo unos privilegiados, pues ofrece la posibilidad de acceder al parque cuando es de noche y ya ha cerrado sus puertas al público. En la temporada de verano, organizan escuelas y campamentos para los más pequeños de la familia. Para los días más calurosos, el recinto cuenta con un parque acuático: Aqua Natura. ¡No te lo puedes perder! El acceso puede realizarse en vehículo propio y en transporte público. Existen varias líneas de autobús que circulan con frecuencia, como son la L31, la 39A o la 39C. También la línea 1 de tranvía llega hasta las instalaciones del parque. Terra Natura ofrece diferentes precios en función de la visita que quieras realizar y la edad que tengan los usuarios. Se puede conocer más sobre las ofertas en función de si se quiere ir sólo a Terra Natura o si también se quiere incluir Aqua Natura en la visita clicando aquí. Aqualandia (Benidorm, Alicante) Para cualquiera que esté de turismo por España, Benidorm es un destino al que no se puede faltar, y eso es debido a sus magníficas playas bordeadas de rascacielos, su buen clima y su vida nocturna. Entre todos los atractivos turísticos que tiene, el parque acuático Aqualandia es ideal para aquellos que busquen refrescarse y dejar el calor a un lado. Aqualandia es todo un referente, nacional e internacional, en ocio acuático, y se ha ganado esta reputación gracias a su amplia oferta de diversión con atracciones como Splash, Pistas Blandas, Los Rápidos o Cyclon (atracción con récord mundial). Adventureland es la gran zona infantil con toboganes, juegos de agua y atracciones muy divertidas tamaño "peque" para los "reyes de la casa". Verti-go, una de las atracciones más conocidas de este lugar, consiste en dos toboganes-cápsula más altos del mundo con sensación de caída libre. También mini Zig-Zag o Laguna ofrecen diversión sin límite para niños. En el parque no faltan zonas verdes y de recreo, y también dispone de aparcamiento gratuito, alquiler de taquillas, restaurantes de todo tipo, tiendas... Puedes alquilar taquillas para no tener que preocuparte de tus pertenencias durante el tiempo que estés probando las atracciones. Aqualandia Benidorm está ubicado en el Parque Natural Sierra Helada. Hay que tomar la salida Benidorm Levante Callosa d’en Sarria de la autopista AP7 si se quiere acceder en coche. Una vez se haya llegado al recinto, habrá un parking gratuito para que la llegada sea mucho más comoda. Debido a la Fiesta del Agua, hay un 25% de descuento todos los viernes, sábados y domingos en el precio de las entradas. Junto con ésta, hay otros packs de ofertas disponibles de los que se pueden conocer más detalles pinchando aquí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos