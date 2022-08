El consejero de Sostenibilidad supervisa la entrada de agua en el humedal de Las Salinas

viernes 05 de agosto de 2022 , 15:07h

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha constatado la buena marcha de la obra que la Unión Salinera ha iniciado para restablecer la entrada de agua en el humedal de Las Salinas de Cabo de Gata. Acompañado por el viceconsejero Sergio Arjona, la delegada del Gobierno en funciones, Aránzazu Martín, la delegada territorial de Medio Ambiente, Raquel Espín, técnicos y responsables de la empresa, el consejero ha conocido ‘in situ’ la solución técnica que se está llevando a cabo para devolver al humedal su aspecto habitual y preservar la biodiversidad de una zona enclavada en el Parque Natural.

Fernández-Pacheco ha conocido, de mano de los responsables de la empresa, qué pasos se están dando para el arreglo de la galería que permitirá reanudar la entrada de agua marina a Las Salinas, qué plazos se manejan y qué medidas se podrían adoptar para que esta situación no se repita con próximas lluvias. La Unión Salinera es la empresa que tiene la concesión de extracción de sal en este espacio y la que ha contratado a los especialistas (Hispana Suiza de Perfilado, SA) que van a despejar la galería obturada por los sedimentos arrastrados a raíz de los temporales de la última primavera. Una solución que se ha puesto en marcha gracias a que el Gobierno andaluz, a través de la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía azul, ha mostrado, desde el inicio, su preocupación por solventar la situación, ha mantenido un diálogo constante con la dirección del Parque Natural y la Unión Salinera y ha agilizado al máximo todos los trámites para iniciar las obras que vendrán a restablecer el humedal.

Desde la Junta de Andalucía se han autorizado las labores que se van a desarrollar en el canal de entrada de agua. Un canal, obturado a lo largo de 400 metros y que, siempre que no haya temporales que dificulten los trabajos, bien podría quedar despejado en mes y medio o dos meses.

El director industrial en España de La Unión Salinera, Joseph Pérez, ha trasladado al consejero la complejidad y dificultad de actuar en este enclave, al que se han desplazado especialistas en minería desde distintos puntos de España. Una complejidad que, por otro lado, ha provocado que los trabajos no hayan podido iniciarse con la inmediatez que empresa y Junta de Andalucía deseaban. El consejero ha señalado cómo, “desde el momento en el que se tuvo conocimiento del problema, la Junta de Andalucía ha facilitado y agilizado todo lo que estaba en su mano para que La Unión Salinera pudiera comenzar con la obra cuanto antes”.

“La Consejería ha estado y está muy pendiente de la situación en el entorno con los agentes de Medio Ambiente y a través de conversaciones constantes con la Dirección del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, para analizar cómo ha ido evolucionando la falta de entrada de agua en este enclave”. Igualmente, y siempre de la mano de los expertos se está “vigilantes para que los trabajos terminen con éxito y, con la vuelta del agua a Las Salinas, las aves regresen al que es su enclave natural”, ha insistido Fernández-Pacheco, que ha subrayado el interés de todos los implicados “por recuperar cuanto antes la biodiversidad de este espacio de gran valor ecológico”.