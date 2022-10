Deportes Pedro Pérez y Alejandro Leseduarte se suben al podio en el I Rallye Valle del Guadiato lunes 03 de octubre de 2022 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se postulan como firmes aspirantes al título andaluz El Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto entra en su recta final y la lucha por el título ha ganado enteros con la victoria este sábado de la dupla formada por el granadino Pedro Pérez y el almeriense Alejandro Leseduarte, que firmaron en el primer Rallye Valle del Guadiato un nuevo podio en la categoría de velocidad, el segundo consecutivo en el campeonato tras su pasado triunfo en el Rallye Sierra de Cádiz. Con un José Antonio Aznar que sigue con problemas con el montaje de neumáticos en su Porsche 997, y que finalmente fue segundo en la general; Pérez y Leseduarte plantaron de nuevo cara al ocho veces campeón de Andalucía de rallyes. Con un registro de 52 minutos, 48 segundos y 6 milésimas, el tándem del CD Plemar Sport con Hyundai i20 logró los scratch de todos los tramos cronometrados sin paliativos y gracias a este nuevo triunfo entran de lleno en la lucha por el título de campeones 2022. El vigente campeón andaluz, José Antonio Aznar junto a Iván Urea (Automóvil Club Almería), fueron segundos a 1 minuto y 55 segundos; mientras que el cordobés Alberto Valverde, junto a Estefanía Villena (Escudería Rallyeros Forever), volvió a demostrar en casa su hegemonía en el asfalto siendo tercero a 2´47´ con Peugeot 308 Cup.

Los también cordobeses Rafael Galán de la Fuente y Rocío Espinosa (Automóvil Club Córdoba) completaron asimismo una gran actuación en su regreso a la competición con un cuarto puesto con Suzuki Swift Sport; mientras que nuevamente el jerezano Alberto García Mateos con el copilotaje de Alejandro Castillejo (Club Motor Circuito de Jerez) dieron nuevamente una lección magistral con una montura menor como la del Renault Clío y fueron quintos en la general. El ´top ten ´del rallye lo completaron el equipo local de Antonio Madueño y Estrella Molina (Villaviciosa Motorsport) con Citroën Saxo en sexta plaza; séptima para Francisco Mata y Antonio Fernández (Rallyeros Forever) con Peugeot 206; octava para José Caballero y Estrella Caballero (CO2013Sport) con Mitsubishi Lancer Evo X; novena para los extremeños Andrés Pastor y Rocío Romero (Escudería Sierra Morena) con Skoda Fabia R2 y décima para Ángel Gabriel Sánchez y Anabel Pozo (Villaviciosa Motor Sport) con Peugeot 206 XS. Por agrupaciones, triunfo en clase I para Víctor Manuel Olmo y Francisco Ruiz (Escuderia Sierra Morena); en la clase II para Rafael Galán y Rocío Espinosa (AC Córdoba); en clase III podio para Alberto Valverde y Estefanía Villena (Rallyeros Forever); en agrupación V fueron vencedores Pedro Pérez y Alex Lesdeduarte (Plemar Sport) y finalmente en VII Antonio Madueño y Estrella Molina (Rallyeros Forever). En regularidad sport el podio lo conformaron el malagueño Rubén Serrano junto a José Luis Rodríguez con Audi 80 Quattro con 94,4 puntos; Carlos Domínguez y Miguel Ángel Puertas con Volkswagen Golf II Y 117,7 puntos en segundo lugar y terceros resultaron los hermanos Francisco Javier y Alejandro Sánchez Martín a los mandos de Audi Coupé Quattro con 185,8 puntos. En regularidad clásica victoria para los granadinos Francisco Milena y David Sánchez con Honda Prelude y 205,8 puntos; seguidos de José Antonio Barbero y Alberto Mena con Porsche 994 Turbo con 378,3 puntos y finalmente Luis Prieto y Teresa López al volante de Renault Clío con 477,9 puntos.

Por otro lado, el trofeo al mejor piloto junior fue para el cordobés Antonio Madueño Muñoz mientras que el de mejor copiloto junior (menor de 24 años) fue para el vicario Alejandro Leseduarte. De otro lado el galardón para la mejor piloto femenina fue para Cristina Calero mientras que el de mejor copiloto femenina fue para Estefanía Villena. Dentro del campeonato provincial de automovilismo, `Trofeo Copa Diputación de Córdoba 2022´ el podio de pilotos fue para Alberto Valverde en primera posición, seguido de Antonio Madueño en segunda plaza y de Francisco Mata en tercera; mientras que el de mejores copilotos provinciales fue por este orden para Rocío Espinosa, Estrella Molina y Antonio Fernández Siles. La próxima cita prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad 2022 será la novena edición del Rallye Slicks de Sevilla que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de octubre.

